GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Milan'ın gözü Nelsson'da!
Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Trendyol Süper Lig'de ve UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden Galatasaray, hareketli bir ocak ayı transfer dönemi geçirecek. Takımda, Davinson Sanchez'in gelişiyle yedek kulübesine çekilen ve kulüp arayan Nelsson'a ise İtalyan devi Milan talip oldu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler - Tuğçe Erginkoç)
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Haberde Milano temsilcisinin, ilk olarak Villarreal'de kiralık oynayan Matteo Gabbia'yı geri getirmeye karar verdiği ifade edildi.
Bir stoper daha kadrosuna katmayı düşünen İtalyan ekibinin, Nelsson'un da yer aldığı bir aday listesi hazırladığı bildirildi.
Özellikle geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın lig şampiyonluğunda istikrarlı bir performans sergileyen Nelsson, bu sezon 21 karşılaşmada görev aldı.
Danimarkalı futbolcunun güncel piyasa değeri ise 15 milyon euro...
VICTOR NELSSON KİMDİR?
Victor Nelsson, 14 Ekim 1998'de Danimarka'nın Hornbaek kentinde dünyaya geldi.
Futbola Nordsjaelland altyapısında başlayan Danimarkalı stoper, 2019 yazında 3.6 milyon euro'ya Kopenhag'a transfer oldu.
Burada başarılı 2 yıl geçiren 23 yaşındaki oyuncu, 7 milyon euro'ya Galatasaray'a imza attı.
Nelsson'un G.Saray'la 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.
Başarılı oyuncu Danimarka Milli Takımı ile 10 maça çıktı.
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