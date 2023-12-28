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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Milan'ın gözü Nelsson'da!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Trendyol Süper Lig'de ve UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden Galatasaray, hareketli bir ocak ayı transfer dönemi geçirecek. Takımda, Davinson Sanchez'in gelişiyle yedek kulübesine çekilen ve kulüp arayan Nelsson'a ise İtalyan devi Milan talip oldu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler - Tuğçe Erginkoç)

TUĞÇE ERGİNKOÇ Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2023 Perşembe 10:28
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Tuğçe Erginkoç
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Milan'ın gözü Nelsson'da!

Trendyol Süper Lig'de zirve yarışında olan Galatasaray, devre arası transfer dönemi için operasyonlarını hızlandırdı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Milan'ın gözü Nelsson'da!

Öncelikli olarak sol bek mevkisine takviye yapmayı amaçlayan sarı-kırmızılılarda, aynı bölgede bir ayrılık yaşanabilir.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Milan'ın gözü Nelsson'da!

İtalyan basınından Calciomercato'da yer alan habere göre defans hattında yaşadığı sakatlıklar nedeniyle sıkıntıya giren Milan, acil stoper arayışına girdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Milan'ın gözü Nelsson'da!

Haberde Milano temsilcisinin, ilk olarak Villarreal'de kiralık oynayan Matteo Gabbia'yı geri getirmeye karar verdiği ifade edildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Milan'ın gözü Nelsson'da!

Bir stoper daha kadrosuna katmayı düşünen İtalyan ekibinin, Nelsson'un da yer aldığı bir aday listesi hazırladığı bildirildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Milan'ın gözü Nelsson'da!

Özellikle geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın lig şampiyonluğunda istikrarlı bir performans sergileyen Nelsson, bu sezon 21 karşılaşmada görev aldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Milan'ın gözü Nelsson'da!

Danimarkalı futbolcunun güncel piyasa değeri ise 15 milyon euro...

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Milan'ın gözü Nelsson'da!

VICTOR NELSSON KİMDİR?

Victor Nelsson, 14 Ekim 1998'de Danimarka'nın Hornbaek kentinde dünyaya geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Milan'ın gözü Nelsson'da!

Futbola Nordsjaelland altyapısında başlayan Danimarkalı stoper, 2019 yazında 3.6 milyon euro'ya Kopenhag'a transfer oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Milan'ın gözü Nelsson'da!

Burada başarılı 2 yıl geçiren 23 yaşındaki oyuncu, 7 milyon euro'ya Galatasaray'a imza attı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Milan'ın gözü Nelsson'da!

Nelsson'un G.Saray'la 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Milan'ın gözü Nelsson'da!

Başarılı oyuncu Danimarka Milli Takımı ile 10 maça çıktı.

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