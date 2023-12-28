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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Süper Kupa sözleri!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe ile oynayacakları Süper Kupa finali öncesi açıklamalarda bulundu. Özbek, "Her iki takım için de önemli bir kupa. Kazanan inşallah Galatasaray olacak. Kupayı alıp taraftarlarımızı ve bizi izleyenleri memnun etmek istiyoruz. Ben şimdiden takımıma başarılar diliyorum. Güzel bir maç için herkes hazırlansın." ifadelerini kullandı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2023 Perşembe 15:34
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Süper Kupa sözleri!

Galatasaray, Fenerbahçe ile Turkcell Süper Kupa maçı için Suudi Arabistan'a hareket etti. Sarı-kırmızılı ekip, İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden kalkan özel uçakla müsabakanın oynanacağı Riyad kentine gitti.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur havalimanına özel araçla gelirken, oyuncular takım otobüsüyle terminale ulaştı.

DURSUN ÖZBEK: KAZANAN İNŞALLAH GALATASARAY OLACAK

Havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Dursun Özbek, "2023 yılının son kupası ve son derbisi Suudi Arabistan'da oynanacak. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum çünkü her iki takım da çok iyi hazırlandı. Her iki takım için de önemli bir kupa. Kazanan inşallah Galatasaray olacak. Kupayı alıp taraftarlarımızı ve bizi izleyenleri memnun etmek istiyoruz. Ben şimdiden takımıma başarılar diliyorum. Güzel bir maç için herkes hazırlansın." ifadelerini kullandı.

Sportif anlamda Galatasaray'ın iyi bir sene geçirdiğini dile getiren Özbek, "Cumhuriyet'imizin 100. yılı olması sebebiyle aldığımız şampiyonluk çok önemliydi. Ben bütün taraftarlarımıza selam yolluyorum ve yeni yıllarını kutluyorum. İnşallah sağlıklı ve başarılarla dolu yeni bir yıl olur." diye konuştu.

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