Fatih Terim yıllar önce Galatasaray'a istediği Djuricic'le aynı takımda!

Son olarak Galatasaray ile yollarını ayırdıktan yaklaşık 2 yıl sonra Yunanistan devi Panathinaikos ile anlaşan Fatih Terim, görevine resmen başladı.

Terim, "Ben denizin diğer tarafındanım. Burada olmaktan mutluyum. Eşim de bana katılacak ve yeni bir hayata başlayacağız." dedi.