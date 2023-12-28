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Fatih Terim yıllar önce Galatasaray'a istediği Djuricic'le aynı takımda!

Son dakika spor haberleri... Teknik direktör Fatih Terim, Yunan ekibi Panathinaikos'la sözleşme imzaladığı ve ilk idmana çıktı. Oyuncularıyla tanışan Terim'in ilginç hikayesi de dikkat çekiyor. Tecrübeli çalıştırıcı, 11 yıl önce Galatasaray'a istediği Djuricic'le şimdi aynı takımda buluştu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2023 Perşembe 12:14
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Fatih Terim yıllar önce Galatasaray'a istediği Djuricic'le aynı takımda!

Son olarak Galatasaray ile yollarını ayırdıktan yaklaşık 2 yıl sonra Yunanistan devi Panathinaikos ile anlaşan Fatih Terim, görevine resmen başladı.

Fatih Terim yıllar önce Galatasaray'a istediği Djuricic'le aynı takımda!

Yapılan resmi açıklamanın ardından Atina'ya giden tecrübeli çalıştırıcı, ilk açıklamasını havalimanında yaptı.

Fatih Terim yıllar önce Galatasaray'a istediği Djuricic'le aynı takımda!

Terim, "Ben denizin diğer tarafındanım. Burada olmaktan mutluyum. Eşim de bana katılacak ve yeni bir hayata başlayacağız." dedi.

Fatih Terim yıllar önce Galatasaray'a istediği Djuricic'le aynı takımda!

Yunan basınında çıkan haberlere göre Fatih Terim, yeni takımı Panathinaikos'tan senelik 900 bin euro kazanacak. Haberde görevden ayrılan Jovanovic'in de bu maaşı kazandığı vurgulandı.

Fatih Terim yıllar önce Galatasaray'a istediği Djuricic'le aynı takımda!

Akşama doğru yeni takımıyla resmi sözleşmeye imza atan Fatih Terim, akşam antrenmanında Panathinaikos'un başında yer aldı. Yunan devi, ilk idmandan fotoğrafları "İmparator önderliğinde ilk antrenman" notuyla paylaştı.

Fatih Terim yıllar önce Galatasaray'a istediği Djuricic'le aynı takımda!

Hürriyet'te yer alan habere göre Fatih Terim, Galatasaray'daki üçüncü döneminin ikinci sezonunda 10 numara takviyesinde bir liste belirlemiş ve Ünal Aysal yönetimine iletmiş, Aysal yönetimi Wesley Sneijder'i transfer etmişti.

Fatih Terim yıllar önce Galatasaray'a istediği Djuricic'le aynı takımda!

Terim o dönem Sneijder transferi gündemdeyken yaptığı açıklamada; "Oluru varsa Kaka'yı istedim. Onun haricinde bir liste verdim." demişti.

Fatih Terim yıllar önce Galatasaray'a istediği Djuricic'le aynı takımda!

Fatih Terim'in yardımcılığını yapan Hasan Şaş, sonraki yıllarda Sneijder transferiyle ilgili verdiği bilgide; "Sneijder, yönetime verdiğimiz listede 4. sıradaydı. Önünde Dusan Tadic, Hatem Ben Arfa ve Filip Djuricic vardı." demişti.

Fatih Terim yıllar önce Galatasaray'a istediği Djuricic'le aynı takımda!

Galatasaray, 2012/13 sezonu devre arasında 7.5 milyon euro bonservis bedeliyle Inter'den Wesley Sneijder'i kadrosuna kattı.

Fatih Terim yıllar önce Galatasaray'a istediği Djuricic'le aynı takımda!

O dönem listedeki Djuricic ise şu anda Panathinaikos forması giyiyor. Listenin ilk sırasındaki Tadic ise Fenerbahçe'de.

Fatih Terim yıllar önce Galatasaray'a istediği Djuricic'le aynı takımda!

Fatih Terim, 11 yıl önce transferini istediği Djuricic ile Panathinaikos'ta çalışacak.

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