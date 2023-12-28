Okan Buruk taktiği belirledi! Galatasaray - Fenerbahçe maçında...

Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, Süper Kupa'yı da alarak başarısını taçlandırmak istiyor. Sarı-kırmızılı ekip, Turkcell Süper Kupa finalinde yarın Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Suudi Arabistan'da Al-Awwal Park'ta oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak. Süper Kupa maçına özel olarak hazırlanan teknik direktör Okan Buruk, deplasmanda oynadıkları ve golsüz eşitlikle sonuçlanan mücadeleden gerekli notları çıkarttı. Daha ofansif bir oyun isteyen tecrübeli çalıştırıcı, Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynanan ilk maçın 11'inde buna yönelik değişiklikler yapacak.

ERKEN GOL BULUP, MAÇI KOPARACAK

Son dönemde top almakta zorlanan Mauro Icardi'yi daha efektif kullanmak isteyen Buruk, Kadıköy'de beklentilerin altında kalan Dries Mertens'i yedek kulübesine çekecek. Kerem Aktürkoğlu yeniden 10 numaraya çekilecek. Solda Zaha, sağda ise Ziyech görev yapacak. Ayrıca orta sahada baskıyı biraz daha arttırmak isteyen deneyimli çalıştırıcı, Torreira'nın yanına Kaan Ayhan'ı monte etmeye hazırlanıyor. Erken gol bulup, maçı koparmak isteyen ve hücumu ön plana alan Buruk ilerideki oyunculardan orta saha ve savunmaya da yardıma gelmeleri konusunda uyarıda bulunmayı da ihmal etmedi.

YEDEK KUVVET BAKAMBU

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe derbisi öncesinde yedek golcüsü Cedric Bakambu ile özel olarak ilgileniyor. Mücadeleye Mauro İcardi'yle çıkmaya hazırlanan Buruk, maçın ilerleyen dakikalarında Bakambu'yu oyuna almayı planlıyor. Özellikle maçın uzatmaya gitme ihtimalini de düşünen tecrübeli çalıştırıcı, Kongolu oyuncudan hazırda beklemesini istedi. 32 yaşındaki futbolcu, bu sezon Galatasaray formasıyla sonradan oyuna girdiği maçlarda 2 gol 1 asistlik katkı verdi.

SAVUNMA DUVAR ÖRECEK

Galatasaray, Okan Buruk'un teknik direktörlük koltuğunda oturduğu Fenerbahçe maçlarında henüz yenilgi görmedi. 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik alan sarı-kırmızılı takım, son 2 maçta rakibine isabetli şut şansı dahi tanımadı. Okan Buruk'un takım savunması, Suudi Arabistan'da oynanacak olan final maçında da ön planda olacak. Davinson Sanchez'in yokluğunda Abdülkerim Bardakcı'yla eski uyumunu tekrar yakalayan Victor Nelsson, Kadıköy'de Edin Dzeko'ya göz açtırmadı. Danimarkalı oyuncu, Süper Kupa finalinde de takımının en büyük kozlarından birisi olacak.

LUCESCU'YA ÖZEL DAVET

G.Saray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa maçını sürpriz bir isim de takip edecek. Rumen basınında yer alan habere göre; Mircea Lucescu, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi tarafından Galatasaray ile Fenerbahçe'nin Suudi Arabistan'da oynayacağı Süper Kupa'ya davet edildi. Lucescu daha önce Galatasaray, Beşiktaş ve Milli Takım'ı çalıştırmıştı.

7 YIL SONRA TARAFSIZ SAHA

F.Bahçe ve Galatasaray, iç saha maçlarını oynadıkları statlar dışında 7 yıl sonra tarafsız sahada karşılaşacak. İki takım son olarak 2015-2016 sezonu Türkiye Kupası finalinde karşılaşmış, Antalya'da oynanan finalde sarı-kırmızılılar 1-0'lık skorla kupaya uzanmıştı.