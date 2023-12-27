TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan flaş Zaha planı! Menajerlere iletildi
Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı ancak istediği verimi alamadığı Wilfried Zaha için kulübün Süper Kupa planı yaptığı ortaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, menajerlere o talimatı gönderdi. İşte ayrıntılar... (GS transfer haberleri)
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GELEN TEKLİFLERİ REDDETMİŞTİ
Yaz transfer döneminde Suudi Arabistan'dan cazip teklifler alan yıldız futbolcunun tercihi Galatasaray olmuştu.
Fakat sarı-kırmızılı takımda beklenen etkiyi yaratamayan Zaha, sol açıkta Kerem Aktürkoğlu'nun performansını arattı.
Sabah'ta yer alan habere göre oyuncunun Suudi Arabistan'da sahneye çıkmasını fırsat gören yönetim, Zaha için tekliflere açık olduğunu menajerlere iletti.
Crystal Palace'tan ayrılmasının ardından bonservis bedeli ödenmeden alınan Zaha'ya 2 milyon 330 bin euro imza parası ödenirken 3 yıllık anlaşmada her sezon 4 milyon 350 bin euro (140.6 milyon TL) garanti ücret verilecek.
Ocak ayında Afrika Kupası'nın yolunu tutacak 31 yaşındaki Fildişi Sahilli hücum oyuncusu, Galatasaray'da 20 maça çıktı, 6 gol-2 asistlik skor katkısı sağladı.
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