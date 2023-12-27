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TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan flaş Zaha planı! Menajerlere iletildi

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı ancak istediği verimi alamadığı Wilfried Zaha için kulübün Süper Kupa planı yaptığı ortaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, menajerlere o talimatı gönderdi. İşte ayrıntılar... (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2023 Çarşamba 07:33
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TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan flaş Zaha planı! Menajerlere iletildi

Bu sezon kadroya katılan ancak beklenen çıkışı bir türlü yapamayan Wilfried Zaha, Kadıköy'deki Fenerbahçe derbisinde de kulübedeydi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan flaş Zaha planı! Menajerlere iletildi

Ancak Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa karşılaşmasında Fildişi Sahilli oyuncu, ilk 11'e dönüyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan flaş Zaha planı! Menajerlere iletildi

Performansı düşen Mertens yerine kadroya girecek Zaha'dan, finalde patlama yapması bekleniyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan flaş Zaha planı! Menajerlere iletildi

GELEN TEKLİFLERİ REDDETMİŞTİ

Yaz transfer döneminde Suudi Arabistan'dan cazip teklifler alan yıldız futbolcunun tercihi Galatasaray olmuştu.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan flaş Zaha planı! Menajerlere iletildi

Fakat sarı-kırmızılı takımda beklenen etkiyi yaratamayan Zaha, sol açıkta Kerem Aktürkoğlu'nun performansını arattı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan flaş Zaha planı! Menajerlere iletildi

Sabah'ta yer alan habere göre oyuncunun Suudi Arabistan'da sahneye çıkmasını fırsat gören yönetim, Zaha için tekliflere açık olduğunu menajerlere iletti.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan flaş Zaha planı! Menajerlere iletildi

Crystal Palace'tan ayrılmasının ardından bonservis bedeli ödenmeden alınan Zaha'ya 2 milyon 330 bin euro imza parası ödenirken 3 yıllık anlaşmada her sezon 4 milyon 350 bin euro (140.6 milyon TL) garanti ücret verilecek.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan flaş Zaha planı! Menajerlere iletildi

Ocak ayında Afrika Kupası'nın yolunu tutacak 31 yaşındaki Fildişi Sahilli hücum oyuncusu, Galatasaray'da 20 maça çıktı, 6 gol-2 asistlik skor katkısı sağladı.

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