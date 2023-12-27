Süper Kupa finali öncesi Cristiano Ronaldo sürprizi!
Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray ile Fenerbahçe, Suudi Arabistan'da Süper Kupa'yı müzesine götürmek için kozlarını paylaşacak. Zorlu karşılaşma öncesi Cristiano Ronaldo ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. (GS spor haberleri)
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Süper Kupa daha önce 3 kez Almanya, 1 kez Katar'da yapıldı.
Öte yandan maç öncesi sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
Karşılaşma, Cristiano Ronaldo'nun da formasını giydiği Al-Nassr'ın stadı Aawal Park'ta oynanacak.
Galatasaray, maç öncesinde son idmanını Al-Nassr'ın stadında yapacak.
Takvim'de yer alan habere göre Cristiano Ronaldo'nun, Galatasaray'ın son idmanını izleyeceği iddia edildi.
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