Haberler Galatasaray Süper Kupa finali öncesi Cristiano Ronaldo sürprizi!

Süper Kupa finali öncesi Cristiano Ronaldo sürprizi!

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray ile Fenerbahçe, Suudi Arabistan'da Süper Kupa'yı müzesine götürmek için kozlarını paylaşacak. Zorlu karşılaşma öncesi Cristiano Ronaldo ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2023 Çarşamba 07:54
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Süper Kupa finali öncesi Cristiano Ronaldo sürprizi!

Galatasaray ile Fenerbahçe, 29 Aralık Cuma günü TSİ 20.45'te Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda karşılaşacak.

Süper Kupa finali öncesi Cristiano Ronaldo sürprizi!

Bu mücadele ile birlikte 2006 yılından itibaren Süper Kupa adıyla oynanmaya başlayan organizasyon 5. kez Türkiye dışında yapılacak.

Süper Kupa finali öncesi Cristiano Ronaldo sürprizi!

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan Turkcell Süper Kupa, bugüne kadar 4 kez Türkiye dışında düzenlendi.

Süper Kupa finali öncesi Cristiano Ronaldo sürprizi!

Süper Kupa daha önce 3 kez Almanya, 1 kez Katar'da yapıldı.

Süper Kupa finali öncesi Cristiano Ronaldo sürprizi!

Öte yandan maç öncesi sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Süper Kupa finali öncesi Cristiano Ronaldo sürprizi!

Karşılaşma, Cristiano Ronaldo'nun da formasını giydiği Al-Nassr'ın stadı Aawal Park'ta oynanacak.

Süper Kupa finali öncesi Cristiano Ronaldo sürprizi!

Galatasaray, maç öncesinde son idmanını Al-Nassr'ın stadında yapacak.

Süper Kupa finali öncesi Cristiano Ronaldo sürprizi!

Takvim'de yer alan habere göre Cristiano Ronaldo'nun, Galatasaray'ın son idmanını izleyeceği iddia edildi.

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