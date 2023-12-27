Haberler Galatasaray Süper Kupa Finali bilet fiyatları ne kadar? | Galatasaray - Fenerbahçe maç bileti fiyatları

Süper Kupa Finali bilet fiyatları ne kadar? | Galatasaray - Fenerbahçe maç bileti fiyatları

Trendyol Süper Lig son şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası son şampiyonu Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa Final maçında karşı karşıya gelecek. Suudi Arabistan'da oyanancak mücadelenin bilet fiyatları merak konusu oldu. Peki, Süper Kupa Finali bilet fiyatları ne kadar?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2023 Çarşamba 09:50 Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2023 Çarşamba 10:10
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Süper Kupa Finali bilet fiyatları ne kadar? | Galatasaray - Fenerbahçe maç bileti fiyatları

Galatasaray ile Fenerbahçe, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda Süper Kupa Final maçında karşı karşıya gelecek. Mücadelenin bilet fiyatları merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Süper Kupa Finali bilet fiyatları ne kadar?

SÜPER KUPA FİNALİ BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Galatasaray - Fenerbahçe maçı bilet fiyatları belli oldu. Suudi Arabistan'da oynanacak dev derbinin biletlerinin en ucuzu 963 TL, en pahalısı ise 140 bin TL olarak belirlendi.

BİLET ALMAK İÇİN TIKLAYIN

Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman? Devamını Oku BUNU DA OKU

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberi: Kanarya'dan devre arası bombası! Orta sahaya o geliyor...
Özgür Özel'in teröre karşı bildiriye imza atmaması Kemal Kılıçdaroğlu'nu bile rahatsız etti!
Yapay zeka açıkladı! Süper Kupa'yı kim kazanacak?
G.Saray'da bir dönem kapanıyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Aslan'a kötü haber! Marsilya devrede
Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman?
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 27 Aralık rakamları
TRT1 CANLI YAYIN | TRT 1 CANLI İZLE | TRT1 güncel yayın akışı
A SPOR CANLI İZLE 2023 | A spor canlı yayın izle bugün - A spor frekans bilgileri
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Alperen'İn müthiş oyunu Houston'a yetmedi! Alperen'İn müthiş oyunu Houston'a yetmedi! 09:42
DEPREM SON DAKİKA | ❗ AFAD, Kandilli Rasathanesi DEPREM SON DAKİKA | ❗ AFAD, Kandilli Rasathanesi 09:41
Trabzonspor'dan Bailly bombası! Trabzonspor'dan Bailly bombası! 09:41
BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 27 Aralık? Hangi maç hangi kanalda? BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 27 Aralık? Hangi maç hangi kanalda? 09:34
Yapay zeka açıkladı! Süper Kupa'yı kim kazanacak? Yapay zeka açıkladı! Süper Kupa'yı kim kazanacak? 09:32
Dzeko'dan olay G.Saray sözleri! 9 yıl önce... Dzeko'dan olay G.Saray sözleri! 9 yıl önce... 09:29
Daha Eski
Türk Telekom deplasmanda kazandı! Türk Telekom deplasmanda kazandı! 09:26
Icardi transferi resmen duyuruldu! Icardi transferi resmen duyuruldu! 09:26
Transferde işler değişti! Şimdi ne olacak? Transferde işler değişti! Şimdi ne olacak? 09:21
Kartal kararını verdi! Lisansı dondurulacak Kartal kararını verdi! Lisansı dondurulacak 09:17
Orta sahaya sürpriz transfer! Krunic olmazsa o gelecek Orta sahaya sürpriz transfer! Krunic olmazsa o gelecek 08:57
Taktik savaşı yaşanacak! İşte Süper Kupa 11'leri Taktik savaşı yaşanacak! İşte Süper Kupa 11'leri 08:28