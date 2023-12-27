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Galatasaray Süper Kupa finalinin hazırlıklarını İstanbul'da sürdürüyor

Son dakika Galatasaray haberleri... 29 Aralık'ta Fenerbahçe ile Suudi Arabistan'da Süper Kupa finalinde karşılaşacak Galatasaray, bu mücadelenin hazırlıklarını yaptığı idmanla sürdürdü.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2023 Çarşamba 14:11 Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2023 Çarşamba 14:24
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Galatasaray Süper Kupa finalinin hazırlıklarını İstanbul'da sürdürüyor

Galatasaray Futbol Takımı, 29 Aralık Cuma günü Fenerbahçe ile yapacağı Turkcell Süper Kupa maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı.

İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik organizasyonlarla noktalandı.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını tamamlayacak.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al-Awwal Park'ta oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak.

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