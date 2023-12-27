Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi transferini resmen duyurdu! Real Madrid ve Manchester United...

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi transferini resmen duyurdu! Real Madrid ve Manchester United...

Galatasaray'da derbideki penaltı tartışmasının yankıları sürerken Icardi için transfer gelişmeleri yaşanıyor. Real Madrid ve Manchester United'ın ilgilendiği yıldız oyuncu için transfer gerçeği ortaya çıktı. İngiliz basını Manchester United'ın Arjantinli yıldız golcü için karar verdiğini açıklandı. İşte detaylar... | GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2023 Çarşamba 09:26
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GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi transferini resmen duyurdu! Real Madrid ve Manchester United...

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi.

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi transferini resmen duyurdu! Real Madrid ve Manchester United...

Sarı kırmızılılar Kadıköy'de ezeli rakibiyle 0-0 berabere kalarak derbiden 1 puanla döndü.

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi transferini resmen duyurdu! Real Madrid ve Manchester United...

PENALTI TARTIŞMALARI DEVAM EDİYOR!

45 faul yapılan dev derbide sezonun en fazla faullü karşılaşması oynandı.

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi transferini resmen duyurdu! Real Madrid ve Manchester United...

Mauro Icardi'nin yaşadığı sakatlık da geceye damga vurdu.

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi transferini resmen duyurdu! Real Madrid ve Manchester United...

Arjantinli yıldız 22. dakikada ceza sahası içinde Djiku'nun müdahalesiyle yer kaldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi transferini resmen duyurdu! Real Madrid ve Manchester United...

Sarı-kırmızılı kulüp, Djiku ile Icardi arasında yaşanan ve tartışmalara neden olan pozisyonun farklı açılardan gösterilmemesine büyük tepki gösterdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi transferini resmen duyurdu! Real Madrid ve Manchester United...

Sarı-kırmızılılardan yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı: "Sadece kendileri için adalet isteyenler bu gece yine her mecradan Türk futbolunu manipüle etmeye devam ettiler. Biz; hakem heyetinin, VAR odasının ve 26 kameranın göremediğini paylaşıyor ve yine onların yerine utanıyoruz! Türk futbolunu bu noktaya getirenlerin bir gün utanması temennisiyle..."

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi transferini resmen duyurdu! Real Madrid ve Manchester United...

İĞNE SONRASI PERFORMANSI DÜŞTÜ!
Beşiktaş maçında aldığı darbe sonrası sakatlık yaşayan ve uzun süre iğneyle oynamak zorunda kalan Icardi'nin bu süreçten sonra performansında düşüş yaşandı.

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi transferini resmen duyurdu! Real Madrid ve Manchester United...

Arjantinli yıldız golcü, Galatasaray ile bu sezon 25 maçta görev aldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi transferini resmen duyurdu! Real Madrid ve Manchester United...

Icardi 15 gol, 6 asistlik performans sergiledi.

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi transferini resmen duyurdu! Real Madrid ve Manchester United...

Gösterdiği performansla Avrupa devlerinin radarına giren Mauro Icardi için flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi transferini resmen duyurdu! Real Madrid ve Manchester United...

Arjantinli golcü için Real Madrid ve Manchester United iddiaları ortaya atılmıştı.

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi transferini resmen duyurdu! Real Madrid ve Manchester United...

Sabah'ta yer alan habere göre, İspanyol devinin Icardi için devre arasında bir teklif yapacağı söylenirken Manchester United'ın da oyuncuya ilgisinin olduğu söylendi.

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi transferini resmen duyurdu! Real Madrid ve Manchester United...

Galatasaraylı taraftarları korkutan bu haberlere bir yenisi daha eklendi. İngilizler, Mauro Icardi için çok konuşulacak kararı verdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi transferini resmen duyurdu! Real Madrid ve Manchester United...

İngiliz gazeteci Dean Jones, Manchester United'ın Mauro Icardi'ye bir ilgisinin olmadığını açıkladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi transferini resmen duyurdu! Real Madrid ve Manchester United...

Kulübü yakından takip eden gazeteci Dean Jones, ManU'nun Icardi için herhangi bir girişimde bulunmadığını duyurdu.

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi transferini resmen duyurdu! Real Madrid ve Manchester United...

Icardi transferi hakkında konuşan Jones, "Manchester United'ın şu anda deneyimli bir üst düzey forvetle sözleşme imzalayıp imzalamayacağını bilmiyoruz" dedi.

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi transferini resmen duyurdu! Real Madrid ve Manchester United...

Jones, "Özellikle Icardi gibi bir forvetin geleceğini düşünmüyorum. Ancak bu süreç içerisinde gelecek ay çok şey değişebilir" diyerek sözlerini noktaladı.

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