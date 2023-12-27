GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi transferini resmen duyurdu! Real Madrid ve Manchester United...
Galatasaray'da derbideki penaltı tartışmasının yankıları sürerken Icardi için transfer gelişmeleri yaşanıyor. Real Madrid ve Manchester United'ın ilgilendiği yıldız oyuncu için transfer gerçeği ortaya çıktı. İngiliz basını Manchester United'ın Arjantinli yıldız golcü için karar verdiğini açıklandı. İşte detaylar... | GS SPOR HABERLERİ
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Mauro Icardi'nin yaşadığı sakatlık da geceye damga vurdu.
Arjantinli yıldız 22. dakikada ceza sahası içinde Djiku'nun müdahalesiyle yer kaldı.
Sarı-kırmızılı kulüp, Djiku ile Icardi arasında yaşanan ve tartışmalara neden olan pozisyonun farklı açılardan gösterilmemesine büyük tepki gösterdi.
Sarı-kırmızılılardan yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı: "Sadece kendileri için adalet isteyenler bu gece yine her mecradan Türk futbolunu manipüle etmeye devam ettiler. Biz; hakem heyetinin, VAR odasının ve 26 kameranın göremediğini paylaşıyor ve yine onların yerine utanıyoruz! Türk futbolunu bu noktaya getirenlerin bir gün utanması temennisiyle..."
İĞNE SONRASI PERFORMANSI DÜŞTÜ!
Beşiktaş maçında aldığı darbe sonrası sakatlık yaşayan ve uzun süre iğneyle oynamak zorunda kalan Icardi'nin bu süreçten sonra performansında düşüş yaşandı.
Arjantinli yıldız golcü, Galatasaray ile bu sezon 25 maçta görev aldı.
Icardi 15 gol, 6 asistlik performans sergiledi.
Gösterdiği performansla Avrupa devlerinin radarına giren Mauro Icardi için flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.
Arjantinli golcü için Real Madrid ve Manchester United iddiaları ortaya atılmıştı.
Sabah'ta yer alan habere göre, İspanyol devinin Icardi için devre arasında bir teklif yapacağı söylenirken Manchester United'ın da oyuncuya ilgisinin olduğu söylendi.
Galatasaraylı taraftarları korkutan bu haberlere bir yenisi daha eklendi. İngilizler, Mauro Icardi için çok konuşulacak kararı verdi.
İngiliz gazeteci Dean Jones, Manchester United'ın Mauro Icardi'ye bir ilgisinin olmadığını açıkladı.
Kulübü yakından takip eden gazeteci Dean Jones, ManU'nun Icardi için herhangi bir girişimde bulunmadığını duyurdu.
Icardi transferi hakkında konuşan Jones, "Manchester United'ın şu anda deneyimli bir üst düzey forvetle sözleşme imzalayıp imzalamayacağını bilmiyoruz" dedi.
Jones, "Özellikle Icardi gibi bir forvetin geleceğini düşünmüyorum. Ancak bu süreç içerisinde gelecek ay çok şey değişebilir" diyerek sözlerini noktaladı.
Icardi'nin Galatasaray ile 2026 yılına kadar kontratı devam ediyor.
30 yaşındaki yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri ise 20 milyon Euro olarak gösteriliyor.
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