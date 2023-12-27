GALATASARAY HABERİ - Icardi Fenerbahçe maçında oynayabilecek mi? İşte son durumu

Son dakika Galatasaray haberleri: Süper Kupa finalinde cuma günü Suudi Arabistan'da ezeli rakibi Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek olan Galatasaray'da Mauro Icardi, geçtiğimiz pazar günü ligde sarı-lacivertlilerle oynanan derbide yüzüne aldığı darbe sonrası elmacık kemiğinin kırıldığı iddia edilmişti. Arjantinli yıldızın dev finalde oynayıp oynamayacağı merak konusu olurken, Icardi'nin son durumu belli oldu. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Galatasaray HaberleriGiriş Tarihi: 27 Aralık 2023 Çarşamba 15:26Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2023 Çarşamba 15:27
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Trendyol Süper Lig'in 18. haftasındaki dev derbide Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi.
İki takım sahadan golsüz beraberlikle ayrılarak puanları paylaştı.
Bu sonuçla hem Fenerbahçe hem de Galatasaray puanını 44'e yükseltti.
Sarı-lacivertliler averaj farkıyla zirvede bulunurken, sarı-kırmızılılar 2. sırada yer aldı.
Dev derbide en çok konuşulan isimlerden biri de Mauro Icardi oldu.
Arjantinli forvetin yüzüne gelen darbe sonrası gözü morarırken, elmacık kemiğinin kırıldığı iddia edilmişti.
SÜPER KUPA FİNALİNDE SAHADA
Milliyet'in haberine göre; Fenerbahçe maçında gözünün altına darbe alan ve morluk oluşan Mauro Icardi'nin kontrollerinde elmacık kemiğinde kırık olmadığı ve Fenerbahçe ile yapılacak Süper Kupa maçında forma giyeceği belirtildi.
Mauro Icardi bu sezon Galatasaray formasıyla 27 maça çıktı.
Arjantinli forvet, 17 gol ve 6 asistlik bir performans sergiledi.
Icardi'nin Galatasaray ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
30 yaşındaki golcünün güncel piyasa değeri ise 20 milyon Euro.