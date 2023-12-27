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GALATASARAY HABERİ - Icardi Fenerbahçe maçında oynayabilecek mi? İşte son durumu

Son dakika Galatasaray haberleri: Süper Kupa finalinde cuma günü Suudi Arabistan'da ezeli rakibi Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek olan Galatasaray'da Mauro Icardi, geçtiğimiz pazar günü ligde sarı-lacivertlilerle oynanan derbide yüzüne aldığı darbe sonrası elmacık kemiğinin kırıldığı iddia edilmişti. Arjantinli yıldızın dev finalde oynayıp oynamayacağı merak konusu olurken, Icardi'nin son durumu belli oldu. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2023 Çarşamba 15:26 Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2023 Çarşamba 15:27
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GALATASARAY HABERİ - Icardi Fenerbahçe maçında oynayabilecek mi? İşte son durumu

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasındaki dev derbide Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

GALATASARAY HABERİ - Icardi Fenerbahçe maçında oynayabilecek mi? İşte son durumu

İki takım sahadan golsüz beraberlikle ayrılarak puanları paylaştı.

GALATASARAY HABERİ - Icardi Fenerbahçe maçında oynayabilecek mi? İşte son durumu

Bu sonuçla hem Fenerbahçe hem de Galatasaray puanını 44'e yükseltti.

GALATASARAY HABERİ - Icardi Fenerbahçe maçında oynayabilecek mi? İşte son durumu

Sarı-lacivertliler averaj farkıyla zirvede bulunurken, sarı-kırmızılılar 2. sırada yer aldı.

GALATASARAY HABERİ - Icardi Fenerbahçe maçında oynayabilecek mi? İşte son durumu

Dev derbide en çok konuşulan isimlerden biri de Mauro Icardi oldu.

GALATASARAY HABERİ - Icardi Fenerbahçe maçında oynayabilecek mi? İşte son durumu

Arjantinli forvetin yüzüne gelen darbe sonrası gözü morarırken, elmacık kemiğinin kırıldığı iddia edilmişti.

GALATASARAY HABERİ - Icardi Fenerbahçe maçında oynayabilecek mi? İşte son durumu

SÜPER KUPA FİNALİNDE SAHADA

Milliyet'in haberine göre; Fenerbahçe maçında gözünün altına darbe alan ve morluk oluşan Mauro Icardi'nin kontrollerinde elmacık kemiğinde kırık olmadığı ve Fenerbahçe ile yapılacak Süper Kupa maçında forma giyeceği belirtildi.

GALATASARAY HABERİ - Icardi Fenerbahçe maçında oynayabilecek mi? İşte son durumu

Mauro Icardi bu sezon Galatasaray formasıyla 27 maça çıktı.

GALATASARAY HABERİ - Icardi Fenerbahçe maçında oynayabilecek mi? İşte son durumu

Arjantinli forvet, 17 gol ve 6 asistlik bir performans sergiledi.

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