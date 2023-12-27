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Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa finalinin muhtemel 11'leri netleşti!

Son dakika spor haberleri... Süper Lig'de oynanan ve 0-0 sona eren Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin ardından iki takım bu kez Süper Kupa finalinde karşı karşıya gelecek. Suudi Arabistan'da oynanacak mücadele öncesi iki takımın teknik direktörleri ilk 11'lerini netleştirdi. İşte Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa finalinin muhtemel 11'leri...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2023 Çarşamba 08:28
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Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa finalinin muhtemel 11'leri netleşti!

Galatasaray ile Fenerbahçe, 29 Aralık Cuma günü Suudi Arabistan'da Süper Kupa için kozlarını paylaşacak.

Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa finalinin muhtemel 11'leri netleşti!

Lig ve kupa şampiyonlarını buluşturan turnuvada, 16 kez ile en çok zafere ulaşan takım Galatasaray oldu.

Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa finalinin muhtemel 11'leri netleşti!

Bu mücadele ile birlikte 2006 yılından itibaren Süper Kupa adıyla oynanmaya başlayan organizasyon 5. kez Türkiye dışında yapılacak.

Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa finalinin muhtemel 11'leri netleşti!

Süper Kupa daha önce 3 kez Almanya, 1 kez Katar'da yapıldı.

Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa finalinin muhtemel 11'leri netleşti!

Fenerbahçe'nin ise 9 şampiyonluğunu bulunuyor. Son 3 yılda Trabzonspor (2) ve Beşiktaş kupayı müzesine götürdü.

Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa finalinin muhtemel 11'leri netleşti!

Galatasaray son olarak 2019-20'de şampiyonluk yaşarken Fenerbahçe ise 8 yıldır kupaya hasret.

Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa finalinin muhtemel 11'leri netleşti!

İki teknik adam da takımlarının Süper Kupa hasretine son vermek istiyor.

Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa finalinin muhtemel 11'leri netleşti!

Hem İsmail Kartal, hem de Okan Buruk büyük ölçüde maça süreceği ilk 11'ini netleştirdi.

Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa finalinin muhtemel 11'leri netleşti!

Fenerbahçe'de, ligdeki derbide cezası nedeniyle forma giyemeyen Fred bu maçla sahalara dönüyor.

Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa finalinin muhtemel 11'leri netleşti!

Galatasaray'da ise derbide yedek soyunan Wilfried Zaha'nın bu kez ilk 11'de görev alması bekleniyor.

Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa finalinin muhtemel 11'leri netleşti!

İŞTE SÜPER KUPA FİNALİNİN MUHTEMEL 11'LERİ...

Galatasaray'ın muhtemel 11'i: Muslera, Sacha Boey, Barış Alper, Abdülkerim, Nelsson, Torreira, Kaan Ayhan, Zaha, Kerem, Mertens, Icardi.

Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa finalinin muhtemel 11'leri netleşti!

Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i: Livakovic, Osayi Samuel, Ferdi, Djiku, Oosterwolde, İrfan Can Kahveci, İsmail Yüksek, Fred, Tadic, Szymanski, Dzeko.

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