Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa finalinin muhtemel 11'leri netleşti!
Son dakika spor haberleri... Süper Lig'de oynanan ve 0-0 sona eren Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin ardından iki takım bu kez Süper Kupa finalinde karşı karşıya gelecek. Suudi Arabistan'da oynanacak mücadele öncesi iki takımın teknik direktörleri ilk 11'lerini netleştirdi. İşte Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa finalinin muhtemel 11'leri...
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Süper Kupa daha önce 3 kez Almanya, 1 kez Katar'da yapıldı.
Fenerbahçe'nin ise 9 şampiyonluğunu bulunuyor. Son 3 yılda Trabzonspor (2) ve Beşiktaş kupayı müzesine götürdü.
Galatasaray son olarak 2019-20'de şampiyonluk yaşarken Fenerbahçe ise 8 yıldır kupaya hasret.
İki teknik adam da takımlarının Süper Kupa hasretine son vermek istiyor.
Hem İsmail Kartal, hem de Okan Buruk büyük ölçüde maça süreceği ilk 11'ini netleştirdi.
Fenerbahçe'de, ligdeki derbide cezası nedeniyle forma giyemeyen Fred bu maçla sahalara dönüyor.
Galatasaray'da ise derbide yedek soyunan Wilfried Zaha'nın bu kez ilk 11'de görev alması bekleniyor.
İŞTE SÜPER KUPA FİNALİNİN MUHTEMEL 11'LERİ...
Galatasaray'ın muhtemel 11'i: Muslera, Sacha Boey, Barış Alper, Abdülkerim, Nelsson, Torreira, Kaan Ayhan, Zaha, Kerem, Mertens, Icardi.
Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i: Livakovic, Osayi Samuel, Ferdi, Djiku, Oosterwolde, İrfan Can Kahveci, İsmail Yüksek, Fred, Tadic, Szymanski, Dzeko.
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