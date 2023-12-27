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Fatih Terim Panathinaikos'ta ne kadar kazanacak? İşte yanıtı

Son dakika spor haberleri... Bir süredir takım çalıştırmayan teknik direktör Fatih Terim, Panathinaikos'un başına geçti. Yunan basını da deneyimli çalıştırıcının maaşını duyurdu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2023 Çarşamba 11:05 Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2023 Çarşamba 11:26
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Fatih Terim Panathinaikos'ta ne kadar kazanacak? İşte yanıtı

Türk futbolunun efsane isimleri arasında yer alan teknik direktör Fatih Terim, Panathinaikos'la anlaştı.

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Fatih Terim Panathinaikos'ta ne kadar kazanacak? İşte yanıtı

Deneyimli çalıştırıcının, Yunan ekibiyle 1.5 yıllık anlaşma sağladığı açıklandı.

Fatih Terim Panathinaikos'ta ne kadar kazanacak? İşte yanıtı

Tecrübeli teknik adamın, Panathinaikos'ta ne kadar kazanacağı merak konusu olmuştu.

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