Fatih Terim Panathinaikos'ta ne kadar kazanacak? İşte yanıtı
Son dakika spor haberleri... Bir süredir takım çalıştırmayan teknik direktör Fatih Terim, Panathinaikos'un başına geçti. Yunan basını da deneyimli çalıştırıcının maaşını duyurdu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2023 Çarşamba 11:05 Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2023 Çarşamba 11:26
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Yunan basınında yer alan haberlere göre Terim, bir önceki teknik direktör Ivan Jovanovic'le benzer bir ücret alacak.
Jovanovic'in ise yıllık 900 bin euro civarında bir maaş aldığı basına yansımıştı.
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