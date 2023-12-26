Haberler Galatasaray Patlama yapacak

Patlama yapacak

Son derbide suskun kalan İcardi, Süper Kupa maçında gollerine kaldığı yerden devam edecek.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2023 Salı 06:50
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Patlama yapacak

Galatasaray'ın başarılı ismi Mauro Icardi, Süper Lig'de ilk kez büyük bir maçta skor üretemedi. Sarı-kırmızılı takımda ikinci sezonunu geçiren Arjantinli yıldız, daha önce ligde şampiyonluk yaşayan takımlara karşı forma giydiği tüm maçlarda ağları havalandırmıştı. İcardi, daha önce forma giydiği 3 Beşiktaş maçında 5, 3 Başakşehir karşılaşmasında 3, 2 Trabzonspor müsabakasında 3, 2 Fenerbahçe derbisinde 2 kez topu filelere göndermişti. Sarıkırmızılı takımın puan kaybettiği 8 maçın 7'sinde Mauro İcardi'nin suskun kalması dikkat çekti. Son olarak Fenerbahçe deplasmanında etkisiz bir görüntü çizen Arjantinli yıldız, karşılaşmayı bir isabetsiz şutla tamamladı.

Ligdeki maçı bir kenara Süper Kupa karşılaşmasına bilenen İcardi'nin, "Suudi Arabistan'da her şey başka olacak. Karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak Galatasaraylılara bir kupa daha hediye edeceğiz" dediği ifade edildi.

NARA'DAN MOR GÖNDERME

Wanda Nara, İtalya'da düzenlenen "Yıldızlarla Dans" adlı yarışma programında şampiyonluk kupasına ulaşan isim oldu. Danslarıyla herkesi büyüleyen ve halk oylamasının ardından büyük sevinç yaşayan Nara, İtalya'daki yarışmanın tamamlanmasının ardından dün İstanbul'a döndü. Wanda Nara, Fenerbahçe derbisinde rakibinin müdahalesiyle direğe çarpan ve gözünün altı moraran eşi İcardi ile Noel yemeği masasında poz verdi. Gözünün altına yaptığı 'morluk' makyajıyla göndermede bulundu.

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