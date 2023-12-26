Haberler Galatasaray Kadıköy'de fırtına estirdi

Kadıköy'de fırtına estirdi

Galatasaray, Ülker Stadı’nda son 3 maçta yenilgi yüzü görmedi, rakibine isabetli şut izni vermedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2023 Salı 06:50
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Kadıköy'de fırtına estirdi

Galatasaray, Süper Lig'de rakibiyle deplasmanda oynadığı son 7 müsabakada sadece bir kez mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar, 2018'den bu yana Kadıköy'de çıktığı 6 derbide 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Bu müsabakalarda rakip filelere 8 kez havalandıran Galatasaray, kalesinde 4 gol gördü. Galatasaray özellikle son maçlardaki yüksek performansıyla dikkat çekiyor. Ezeli rakibinden son 3 maçta gol yemeyen Okan Buruk'un öğrencileri son 3 maçta kalesine isabetli şut da çektirmedi. Fenerbahçe çektiği 5 isabetsiz şut, 0.2 xG (gol beklentisi) ile sezonun en kısır maçlarından birini oynadı. Fenerbahçe, Galatasaray'a karşı oynadığı son 3 derbide isabet bulamamış oldu.

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