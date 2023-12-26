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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye penaltı yanıtı! O pozisyon için yeni açıklama

Galatasaray'dan Fenerbahçe derbisindeki penaltı pozisyonu için yeni bir açıklama geldi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2023 Pazartesi 21:49 Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2023 Salı 15:35
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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye penaltı yanıtı! O pozisyon için yeni açıklama

Galatasaray'dan Fenerbahçe derbisindeki penaltı pozisyonu için yeni bir açıklama geldi.

Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklama şu şekilde:

"Tüm kamuoyunca penaltı olduğu kabul edilen bir pozisyonu yok saymanın, karşılığında manipüle edilmiş video görüntüleriyle elle oynama serzenişinde bulunmanın, zevksiz geçen derbide kaleyi bulan şutu olmamasına rağmen çeşitli çıkışlarla hedef saptırmanın futbolumuza katacağı hiçbir değer yoktur. Rakip takımın yöneticilerinin yaptığı bu tür açıklamalar, futbola tutkuyla bağlı insanımızı manipüle ederek yanlışa yönlendirmek ve ülke futbolunu geriletmekten başka bir amaca da hizmet etmeyecektir. Saygılarımızla."

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İşte sarı kırmızılı ekibin paylaşımı...

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