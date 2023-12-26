Galatasaray ve Fenerbahçe'ye Süper Kupa'da dev gelir! İşte o rakam
Son dakika spor haberi: Galatasaray ve Fenerbahçe, Süper Kupa finalinde kozlarını paylaşacak. Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak dev maçta kazanan taraf kupanın sahibi olacak. Yapılan anlaşma sonucunda kupa finalinde iki takımı da dev bir gelir bekliyor. İşte o rakam...
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DEV FiNALiN HAKEMi ABDULKADiR BiTiGEN
BiLETLER YÜZDE 50 iNDiRiMLE SATIŞTA
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 29 Aralık Cuma günü başkent Riyad'daki Al-Awwal Park Stadı'nda TSi 20.45'te oynanacak Turkcell Süper Kupa maçının bilet fiyatlarında indirim yaptı.
Satışları devam eden biletlerin en ucuzu 963 TL, en pahalısı ise 140 bin TL olarak belirlendi.
İSPANYA VE İTALYA SÜPER KUPALARI DA SUUDİ ARABİSTAN'DA OYNANIYOR
Suudi Arabistan yıllardır İspanya İle İtalya Süper Kupası maçlarına da ev sahipliği yapıyor ve katılan kulüplere yüksek para ödülleri dağıtıyor.
2021'den beri bu ülkede gerçekleştirilen İspanya Süper Kupası'nda 4'lü turnuva formatına geçildi.
2029'a kadar Suudi Arabistan'da düzenlenecek İspanya Süper Kupası'nda her yıl şampiyon olan kulüp 5 milyon Euro alıyor.
İspanya Futbol Federasyonu da 40 milyon Euro kazanıyor. İtalya Süper Kupası da önümüzdeki 6 yıl boyuncu 4'lü turnuva formatıyla Suudi Arabistan'da yapılacak. 4 takıma toplam 23 milyon Euro verilecek.
GALATASARAY VE FENERBAHÇE'YE DEV BÜTÇE!
Riyad'da oynanacak karşılaşma için dev bir bütçe ayıran Suudi Arabistan, iki kulübe toplam 108 milyon TL para ödülü dağıtacak.
Kupayı kazanacak takım 65 milyon TL, finalist 43 milyon TL ödülün sahibi olacak. Ayrıca takımların tüm masrafları da karşılanacak.
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