Galatasaray ve Fenerbahçe'ye Süper Kupa'da dev gelir! İşte o rakam

Ronaldo, Neymar, Benzema gibi yıldızları transfer ederek futbol yoluyla tanıtım atağına kalkan Suudi Arabistan, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 29 Aralık Cuma günü oynanacak Turkcell Süper Kupa maçını da bu anlamda önemli bir fırsat olarak görüyor.