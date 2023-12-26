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Galatasaray ve Fenerbahçe'ye Süper Kupa'da dev gelir! İşte o rakam

Son dakika spor haberi: Galatasaray ve Fenerbahçe, Süper Kupa finalinde kozlarını paylaşacak. Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak dev maçta kazanan taraf kupanın sahibi olacak. Yapılan anlaşma sonucunda kupa finalinde iki takımı da dev bir gelir bekliyor. İşte o rakam...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2023 Salı 10:29
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Galatasaray ve Fenerbahçe'ye Süper Kupa'da dev gelir! İşte o rakam

Ronaldo, Neymar, Benzema gibi yıldızları transfer ederek futbol yoluyla tanıtım atağına kalkan Suudi Arabistan, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 29 Aralık Cuma günü oynanacak Turkcell Süper Kupa maçını da bu anlamda önemli bir fırsat olarak görüyor.

Galatasaray ve Fenerbahçe'ye Süper Kupa'da dev gelir! İşte o rakam

DEV FiNALiN HAKEMi ABDULKADiR BiTiGEN
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 29 Aralık Cuma günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak Turkcell Süper Kupa maçını hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Galatasaray ve Fenerbahçe'ye Süper Kupa'da dev gelir! İşte o rakam

Bitigen'in yardımcılıklarını Erdem Bayık ve Mustafa Savranlar yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Volkan Bayarslan olacak.

Galatasaray ve Fenerbahçe'ye Süper Kupa'da dev gelir! İşte o rakam

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 29 Aralık Cuma günü başkent Riyad'daki Al-Awwal Park Stadı'nda TSi 20.45'te oynanacak Turkcell Süper Kupa maçının bilet fiyatlarında indirim yaptı.

Galatasaray ve Fenerbahçe'ye Süper Kupa'da dev gelir! İşte o rakam

Satışları devam eden biletlerin en ucuzu 963 TL, en pahalısı ise 140 bin TL olarak belirlendi.

Galatasaray ve Fenerbahçe'ye Süper Kupa'da dev gelir! İşte o rakam

İSPANYA VE İTALYA SÜPER KUPALARI DA SUUDİ ARABİSTAN'DA OYNANIYOR
Suudi Arabistan yıllardır İspanya İle İtalya Süper Kupası maçlarına da ev sahipliği yapıyor ve katılan kulüplere yüksek para ödülleri dağıtıyor.

Galatasaray ve Fenerbahçe'ye Süper Kupa'da dev gelir! İşte o rakam

2021'den beri bu ülkede gerçekleştirilen İspanya Süper Kupası'nda 4'lü turnuva formatına geçildi.

Galatasaray ve Fenerbahçe'ye Süper Kupa'da dev gelir! İşte o rakam

2029'a kadar Suudi Arabistan'da düzenlenecek İspanya Süper Kupası'nda her yıl şampiyon olan kulüp 5 milyon Euro alıyor.

Galatasaray ve Fenerbahçe'ye Süper Kupa'da dev gelir! İşte o rakam

İspanya Futbol Federasyonu da 40 milyon Euro kazanıyor. İtalya Süper Kupası da önümüzdeki 6 yıl boyuncu 4'lü turnuva formatıyla Suudi Arabistan'da yapılacak. 4 takıma toplam 23 milyon Euro verilecek.

Galatasaray ve Fenerbahçe'ye Süper Kupa'da dev gelir! İşte o rakam

GALATASARAY VE FENERBAHÇE'YE DEV BÜTÇE!
Riyad'da oynanacak karşılaşma için dev bir bütçe ayıran Suudi Arabistan, iki kulübe toplam 108 milyon TL para ödülü dağıtacak.

Galatasaray ve Fenerbahçe'ye Süper Kupa'da dev gelir! İşte o rakam

Kupayı kazanacak takım 65 milyon TL, finalist 43 milyon TL ödülün sahibi olacak. Ayrıca takımların tüm masrafları da karşılanacak.

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