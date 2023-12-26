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Cimbom gözünü kupaya dikti! Dev maç öncesi dikkat çeken istatistik

Fenerbahçe deplasmanından puanla ayrılmayı başaran Galatasaray, Suudi Arabistan’da rakibini yenip mutlu sona ulaşmayı hedefliyor. Sarı-kırmızılılar, zorlu maç öncesi derbilerde aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çekiyor. İşte ayrıntılar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2023 Salı 06:50
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Cimbom gözünü kupaya dikti! Dev maç öncesi dikkat çeken istatistik

Sezona erken başlayan ve Avrupa'da ligde yoluna devam eden Galatasaray'da yeni hedef Süper Kupa... Ligde Fenerbahçe'ye konuk olan Cimbom bu kez rakibiyle Suudi Arabistan'da karşı karşıya gelecek. Cuma günü oynanacak karşılaşma öncesinde Galatasaray derbilerde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çekiyor. Yaklaşık 1.5 sezondur takımı çalıştıran Buruk, derbi performansıyla taraftarları mutlu etmeyi başardı. Tecrübeli çalıştırıcı, Galatasaray'ın başında Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'a toplam 9 kez rakip olurken; 6 galibiyet, 2 beraberlik ve sadece 1 yenilgi aldı.

OKAN BURUK İDDİALI KONUŞTU

Son olarak Fenerbahçe ile deplasmanda berabere kalan tecrübeli çalıştırıcı, ezeli rakibi karşısında yenilgi görmedi. Buruk, geçtiğimiz sezon sarı-lacivertli takımı hem içeride hem dışarıda yendi. Trabzonspor'a karşı da benzer bir istatistik yakalayan Buruk, bordo-mavili ekibe rakip olduğu 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Galatasaray teknik direktörü olarak tek yenilgisini Beşiktaş karşısında aldı. Siyah-beyazlı ekibi diğer iki maçta da mağlup etti. Lig şampiyonluğunu Süper Kupa ile tamamlamak isteyen Buruk, "Tabii ki rakibimizi yenerek kupaya sahip olmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

SAVUNMA GEÇİLMEZ

G.Saray, Süper Lig'deki başarılı performansını Fenerbahçe derbisinde devam ettirdi. Kadıköy'deki son maçta Muslera'nın önünde Nelsson ve Abdülkerim ikilisi görev yaptı ve savaşçı futbollarıyla büyük beğeni topladı. Ligin en az gol yiyen takımı olan sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe maçında da kalesini başarılı bir şekilde savundu. İsabetli şut izni vermedi. Süper Lig'de bu sezon kalesinde 9 gol gören Galatasaray, oynadığı 17 maçın 10'unda rakiplerine gol şansı tanımadı.

DEV MAÇ ATV'DE

Kadıköy'de yenişemeyen Galatasaray ve Fenerbahçe bu kez S.Arabistan'da Süper Kupa için kapışacak. Riyad'da bulunan Al-Awwal Park Stadyumu'nda oynanacak 29 Aralık Cuma 20.45'ten itibaren canlı yayınla atv'de yayınlanacak. Özel kameralar, özel konuklar, maç öncesi ve sonrası röportajlarla derbisinin heyecanı atv'den tüm dünyaya ulaşacak.

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