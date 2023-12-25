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Üstün olan taraf bizdik

Okan Buruk, derbiyi bu sözlerle değerlendirdi: "Oyun ve pozisyon olarak kimseyi tatmin eden bir maç olmadı. Genel olarak üstün olan taraftık. Beklentileri karşılayamadıysak özür dilerim"

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2023 Pazartesi 06:50
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Üstün olan taraf bizdik

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, maçın genel olarak hakimi olduklarını söyledi. İlk yarı rakibe 1 şut şansı verdiklerini belirten Buruk, "Oyun ve pozisyon olarak kimseyi tatmin eden bir maç olmadı. Fakat genel olarak üstün olan taraftık. Kalemize isabetli şut gelmedi. Skora yönelik değişiklikler yaptık ama olmadı. Futbol olarak beklentileri karşılayamadıysak kendi adıma özür dilerim" dedi.

BOKS RİNGİNDE OLUR!

Okan Buruk ilk yarıda Mauro İcardi'nin penaltı beklediği pozisyonla ilgili ise sert ifadeler kullandı. Tecrübeli hoca, "Orada çok net bir yumruk vardı. Boks ringlerinde olabilecek bir yumruktu. Penaltı pozisyonu bile demiyorum. Çünkü bu başka bir şey... Böyle bir pozisyonu kameraya çekememek de ilginç. Belki 1-2 gün sonra net görüntü çıkacak. Bunu görememek, verememek de çok ilginç" ifadelerini kullandı.

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