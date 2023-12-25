İtalyanlar Galatasaray'ın transferini duyurdu! Angelino'nun alternatifi...
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile golsüz berabere kalan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Ara transfer çalışmalarını hızlandıran sarı kırmızılılar önceliğini sol bek bölgesine verdi. İtalyanlar sarı kırmızılıların yıldız oyuncuyu gözüne kestirdiğini duyurdu. İşte detaylar... | GS SPOR HABERLERİ
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İki futbolcu Konyaspor ile oynanacak karşılaşmada takımını yalnız bırakacak.
Ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte Galatasaray transfer önceliğini belirledi.
Angelino'nun performansından memnun kalmayan Okan Buruk, yıldız oyuncunun alternatifleri için yönetime raporunu sundu.
Sezon başından bu yana sol bek sıkıntısı çeken Galatasaray'da Angelino kadroda yer almadı.
Derbide sol bek bölgesinde Barış Alper Yılmaz görev yaptı. Yıldız oyuncu başarılı müdahaleleri ve hücama çıkışlarıyla dikkat çekti.
Devre arasında sol bek takviyesi yapmak isteyen sarı kırmızılılar için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.
İtalyan medyası Galatasaray'ın Leonardo Spinazzola ile yakından ilgilendiğini duyurdu.
Sarı kırmızılıların İtalyan yıldızın sona eren sözleşmesinden yararlanmaya hazır olduğu aktarıldı.
30 yaşındaki başarılı sol kanat oyuncusunun Roma ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2024'te sona eriyor.
Spinazzola bu sezon Roma formasıyla 15 maçta görev alırken 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi.
İtalya Milli Takımı'nın yıldız oyuncusunun piyasa değeri ise 7.5 milyon Euro olarak gösteriliyor.
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