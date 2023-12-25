İtalyanlar Galatasaray'ın transferini duyurdu! Angelino'nun alternatifi...

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi.

TORREİRA VE BOEY KONYASPOR MAÇINDA CEZALI Galatasaray'ın Fenerbahçe'ye konuk olduğu mücadelenin 64'üncü dakikasında sarı kart gören Torreira ve 72'nci dakikada sarı kart gören Sacha Boey cezalı duruma düştü.