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İtalyanlar Galatasaray'ın transferini duyurdu! Angelino'nun alternatifi...

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile golsüz berabere kalan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Ara transfer çalışmalarını hızlandıran sarı kırmızılılar önceliğini sol bek bölgesine verdi. İtalyanlar sarı kırmızılıların yıldız oyuncuyu gözüne kestirdiğini duyurdu. İşte detaylar... | GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2023 Pazartesi 16:00
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ENES CEVAHİRCİ
İtalyanlar Galatasaray'ın transferini duyurdu! Angelino'nun alternatifi...

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi.

İtalyanlar Galatasaray'ın transferini duyurdu! Angelino'nun alternatifi...

Kadıköy'deki dev derbide gol sesi çıkmadı.

İtalyanlar Galatasaray'ın transferini duyurdu! Angelino'nun alternatifi...

TORREİRA VE BOEY KONYASPOR MAÇINDA CEZALI

Galatasaray'ın Fenerbahçe'ye konuk olduğu mücadelenin 64'üncü dakikasında sarı kart gören Torreira ve 72'nci dakikada sarı kart gören Sacha Boey cezalı duruma düştü.

İtalyanlar Galatasaray'ın transferini duyurdu! Angelino'nun alternatifi...

İki futbolcu Konyaspor ile oynanacak karşılaşmada takımını yalnız bırakacak.

İtalyanlar Galatasaray'ın transferini duyurdu! Angelino'nun alternatifi...

Ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte Galatasaray transfer önceliğini belirledi.

İtalyanlar Galatasaray'ın transferini duyurdu! Angelino'nun alternatifi...

Angelino'nun performansından memnun kalmayan Okan Buruk, yıldız oyuncunun alternatifleri için yönetime raporunu sundu.

İtalyanlar Galatasaray'ın transferini duyurdu! Angelino'nun alternatifi...

Sezon başından bu yana sol bek sıkıntısı çeken Galatasaray'da Angelino kadroda yer almadı.

İtalyanlar Galatasaray'ın transferini duyurdu! Angelino'nun alternatifi...

Derbide sol bek bölgesinde Barış Alper Yılmaz görev yaptı. Yıldız oyuncu başarılı müdahaleleri ve hücama çıkışlarıyla dikkat çekti.

İtalyanlar Galatasaray'ın transferini duyurdu! Angelino'nun alternatifi...

Devre arasında sol bek takviyesi yapmak isteyen sarı kırmızılılar için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

İtalyanlar Galatasaray'ın transferini duyurdu! Angelino'nun alternatifi...

İtalyan medyası Galatasaray'ın Leonardo Spinazzola ile yakından ilgilendiğini duyurdu.

İtalyanlar Galatasaray'ın transferini duyurdu! Angelino'nun alternatifi...

Sarı kırmızılıların İtalyan yıldızın sona eren sözleşmesinden yararlanmaya hazır olduğu aktarıldı.

İtalyanlar Galatasaray'ın transferini duyurdu! Angelino'nun alternatifi...

30 yaşındaki başarılı sol kanat oyuncusunun Roma ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2024'te sona eriyor.

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