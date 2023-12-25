Galatasaray'da transfer şoku! Barcelona devreye girdi
Son dakika spor haberi: Ara transfer döneminde orta saha takviyesi yapmak için kolları sıvayan Galatasaray'da hedefteki isimler belirlendi. Sarı-kırmızılıların gözdesi konumunda yer alan yıldız hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Teknik direktör Okan Buruk'un kadrosunda görmek istediği o isme İspanyol devi Barcelona talip oldu. İşte transferin detayları... (fotomac.com.tr / Dış Haberler - Burak Şentürk)
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Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde şampiyonluk hedefleyen Aslan, önemli futbolcuları radarına aldı.
Angelino'dan memnun olmayan teknik heyet, sol bek bölgesi için arayışlarda bulunuyor.
Öte yandan orta saha mevkisi için de yoğun bir uğraş veriliyor.
Sergio Oliveira'nın sakatlığı, Ndombele'nin de formsuz görüntüsü nedeniyle, o bölgeye transfer yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
JORGINHO GÜNDEMDE!
Orta sahaya yıldız bir ismi transfer etmek isteyen sarı-kırmızılılar, İtalyan futbolcu Jorginho'yu gündemine aldı.
Arsenal'da istediği süreleri bulamayan 32 yaşındaki oyuncunun, ocak ayında takımdan ayrılması bekleniyor.
Galatasaray'ın bir süredir peşinde olduğu Jorginho'ya flaş bir talip çıktı.
BARCELONA DEVREYE GİRDİ!
Sarı-kırmızılıların radarındaki İtalyan yıldız için İspanyol devi Barcelona devreye girdi.
İspanyol basınından fichajes'de yer alan habere göre; Orta saha takviyesi planlayan Barcelona, Jorginho'yu geniş transfer listesine ekledi.
Barcelona'nın hedefindeki isimleri yakından takip ettiği, devre arasında transfer için harekete geçeceği kaydedildi.
Jorginho bu sezon Arsenal'da 18 resmi maçta forma giydi. Bu maçlarda 1 gol kaydetti.
Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olan Jorginho'nun kulübündeki sözleşmesi sezon sonunda bitecek.
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