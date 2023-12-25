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Galatasaray'da transfer şoku! Barcelona devreye girdi

Son dakika spor haberi: Ara transfer döneminde orta saha takviyesi yapmak için kolları sıvayan Galatasaray'da hedefteki isimler belirlendi. Sarı-kırmızılıların gözdesi konumunda yer alan yıldız hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Teknik direktör Okan Buruk'un kadrosunda görmek istediği o isme İspanyol devi Barcelona talip oldu. İşte transferin detayları... (fotomac.com.tr / Dış Haberler - Burak Şentürk)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2023 Pazartesi 16:28
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BURAK ŞENTÜRK
Galatasaray'da transfer şoku! Barcelona devreye girdi

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da şoke eden bir gelişme yaşandı.

Galatasaray'da transfer şoku! Barcelona devreye girdi

Devre arasında eksik bölgeleri tamamlamak isteyen sarı-kırmızılılar listeyi belirledi.

Galatasaray'da transfer şoku! Barcelona devreye girdi

Nokta atışı takviyeler yapmak isteyen Cimbom, sol bek ve orta saha mevkilerini öncelikli hedef olarak belirledi.

Galatasaray'da transfer şoku! Barcelona devreye girdi

Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde şampiyonluk hedefleyen Aslan, önemli futbolcuları radarına aldı.

Galatasaray'da transfer şoku! Barcelona devreye girdi

Angelino'dan memnun olmayan teknik heyet, sol bek bölgesi için arayışlarda bulunuyor.

Galatasaray'da transfer şoku! Barcelona devreye girdi

Öte yandan orta saha mevkisi için de yoğun bir uğraş veriliyor.

Galatasaray'da transfer şoku! Barcelona devreye girdi

Sergio Oliveira'nın sakatlığı, Ndombele'nin de formsuz görüntüsü nedeniyle, o bölgeye transfer yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Galatasaray'da transfer şoku! Barcelona devreye girdi

JORGINHO GÜNDEMDE!
Orta sahaya yıldız bir ismi transfer etmek isteyen sarı-kırmızılılar, İtalyan futbolcu Jorginho'yu gündemine aldı.

Galatasaray'da transfer şoku! Barcelona devreye girdi

Arsenal'da istediği süreleri bulamayan 32 yaşındaki oyuncunun, ocak ayında takımdan ayrılması bekleniyor.

Galatasaray'da transfer şoku! Barcelona devreye girdi

Galatasaray'ın bir süredir peşinde olduğu Jorginho'ya flaş bir talip çıktı.

Galatasaray'da transfer şoku! Barcelona devreye girdi

BARCELONA DEVREYE GİRDİ!
Sarı-kırmızılıların radarındaki İtalyan yıldız için İspanyol devi Barcelona devreye girdi.

Galatasaray'da transfer şoku! Barcelona devreye girdi

İspanyol basınından fichajes'de yer alan habere göre; Orta saha takviyesi planlayan Barcelona, Jorginho'yu geniş transfer listesine ekledi.

Galatasaray'da transfer şoku! Barcelona devreye girdi

Barcelona'nın hedefindeki isimleri yakından takip ettiği, devre arasında transfer için harekete geçeceği kaydedildi.

Galatasaray'da transfer şoku! Barcelona devreye girdi

Jorginho bu sezon Arsenal'da 18 resmi maçta forma giydi. Bu maçlarda 1 gol kaydetti.

Galatasaray'da transfer şoku! Barcelona devreye girdi

Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olan Jorginho'nun kulübündeki sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

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