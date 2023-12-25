Galatasaray'da Erden Timur'dan transfer sorusuna yanıt!

Birçok oyuncum var. Öncelikle onlardan faydalanmak isterim. Herkes kadrosunu güçlendirmek isteyecek. En mantıklı, en doğru şekilde bunu yapmaya çalışacağız." şeklinde konuştu.

"ŞAMPİYONLUĞU ETKİLEYEN HATA"

"En önemli nokta, yine maalesef direkt sonuca tesir eden bir hata yapıldı maçta. Başka hatalar da oldu. Herkesin kabul ettiği bir hata var. Çok erken bir dakikada hem kart hem penaltı vardı. Aylardır itidal ve Türk futbolundaki gerginliğin azaltılmasıyla ilgili şeyler söylüyoruz. Hep böyle söyleyeceğiz.