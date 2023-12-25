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Galatasaray'da Erden Timur'dan transfer sorusuna yanıt!

Son dakika spor haberi: Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'nde yılın en iyileri belli oldu. Törene katılım sağlayan isimlerden olan Galatasaray Başkanvekili Erden Timur, önemli açıklamalarda bulundu. Timur, A Spor yorumcusu Levent Tüzemen'in transfer sorusuna yanıt verdi. Öte yandan Fenerbahçe ile oynanan derbi hakkında konuşan Erden Timur, yapılan hakem hatasının şampiyonluk yarışını etkilediğini söyledi. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2023 Pazartesi 13:17 Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2023 Pazartesi 13:42
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Galatasaray'da Erden Timur'dan transfer sorusuna yanıt!

Turkuvaz Medya Grubu tarafından düzenlenen Spor Zirvesi'nde Fotomaç Süper Lig'in En İyileri Ödülleri de sahiplerini buldu.

Galatasaray'da Erden Timur'dan transfer sorusuna yanıt!

Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, ödül töreninde açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'da Erden Timur'dan transfer sorusuna yanıt!

Kerem Aktürkoğlu, Sacha Boey, Abdülkerim Bardakcı, Muslera ve Icardi'ye verilen ödülleri almak için sahne çıkan, Erden Timur, transferle ilgili konuştu.

Galatasaray'da Erden Timur'dan transfer sorusuna yanıt!

Timur, A Spor yorumcusu Levent Tüzemen'in devre arası 'çilekleri' var mı? sorusuna yanıt verdi. Öte yandan Erden Timur, Fenerbahçe derbisindeki hakem hatasının şampiyonluğa etki ettiğini söyledi.

İşte o sözler...

Galatasaray'da Erden Timur'dan transfer sorusuna yanıt!

"İMKANLAR ÖLÇÜSÜNDE OLURSA..."
Erden Timur yaptığı açıklamada, "Yok. Biz konuşmuyoruz. Yok. Çok umut vermemek lazım. Bir takımımız var. İmkanlar ölçüsünde olursa... Ancak, çok umut vermemek lazım.

Galatasaray'da Erden Timur'dan transfer sorusuna yanıt!

Okan Hoca bu tarafa bakmıyor, (gülerek) demek ki istemiyor." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da Erden Timur'dan transfer sorusuna yanıt!

OKAN BURUK'TAN DA AÇIKLAMA
Okan Buruk ise yaptığı açıklamada, "Transfer biraz geç başlayacak. Oraya kadar düşüneceğiz. Elimizdeki oyuncuları da kullanmak istiyoruz.

Galatasaray'da Erden Timur'dan transfer sorusuna yanıt!

Birçok oyuncum var. Öncelikle onlardan faydalanmak isterim. Herkes kadrosunu güçlendirmek isteyecek. En mantıklı, en doğru şekilde bunu yapmaya çalışacağız." şeklinde konuştu.

Galatasaray'da Erden Timur'dan transfer sorusuna yanıt!

"ŞAMPİYONLUĞU ETKİLEYEN HATA"
"En önemli nokta, yine maalesef direkt sonuca tesir eden bir hata yapıldı maçta. Başka hatalar da oldu. Herkesin kabul ettiği bir hata var. Çok erken bir dakikada hem kart hem penaltı vardı. Aylardır itidal ve Türk futbolundaki gerginliğin azaltılmasıyla ilgili şeyler söylüyoruz. Hep böyle söyleyeceğiz.

Galatasaray'da Erden Timur'dan transfer sorusuna yanıt!

Tepki alacağız belki. İki görevimiz var. Hakkımızı sonuna kadar savunmak ve eş zamanlı olarak Türk futbolunun hakkını savunmak. Dün derbiden sonra ve bugün dahil, tüm resmi irtibatları sağlıyoruz. Şampiyonluğa tesir eden hatadır. Farklı görüntüler varken... VAR'a görüntü gitmedi diyorlar, işi başka yere götürür. Böyle bir görüntünün işlenmeyip hakeme yansıtılmaması akla mantığa uygun değil."

Galatasaray'da Erden Timur'dan transfer sorusuna yanıt!

"GEREKLİ CEZALAR VERİLMELİ"
"Geçenlerde yaşanan olayın üzerimize verdiği sorumlulukla hoyratça değil hakkımızı çok doğru şekilde savunmalıyız. Bir şeyler kaybetsek bile Türk futbolu için doğru şeyler yapmalıyız. 10 aydır doğruları, bir programa çıkıp Türk futbolu için yapılması gerekenleri 2 saat saydık.

Galatasaray'da Erden Timur'dan transfer sorusuna yanıt!

Şampiyon olmak, haksızlığa uğramamak çok önemli. Ancak, hiç kimsenin canından kıymetli değil. Bu bilinçte olmamız gerekiyor. Daha çok bağıranın, daha çok manipülasyon yapanın daha haklı olduğu bir ortam sürdürülebilir değil. Tezahürünü gördük.

Galatasaray'da Erden Timur'dan transfer sorusuna yanıt!

TFF bunu açıklasın. VAR niye çağırmadı? 26 kamera varken, bu görüntüler varken neden çağrılmadı? Üst düzey ve şampiyonluğa etki eden bir maçta bunun kabul edilmesi mümkün değil. Gerekli cezalar verilmeli. Daha derin araştırmalar yapılması."

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