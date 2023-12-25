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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten flaş penaltı yorumu! "Sağ kroşe vurdu"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Turkuvaz Medya Grubu tarafından düzenlenen Spor Zirvesi'nde konuştu. Özbek Galatasaray'ın penaltı beklediği Icardi - Djiku pozisyonu için flaş bir yorum yaptı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2023 Pazartesi 13:26 Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2023 Pazartesi 13:36
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten flaş penaltı yorumu! "Sağ kroşe vurdu"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Turkuvaz Medya Grubu tarafından düzenlenen Spor Zirvesi'nde konuştu.

Dursun Özbek: "Derbi, çok güzel olmadı. Performans yüksek değildi ama mücadele vardı. Dünkü mücadeleye damgası vuran Icardi'ye yapılan penaltı. Buradan özellikle bir konuya dikkatinizi çekmek istiyorum, futbolun içinde olan kişiler, bunlar işte TFF, naklen yayın kurumu, kulüpler, kamu... Bir şeye dikkat edilsin. Futbol hassas bir oyun. Oynanıyor, saniyede geçip gidiyor. Türkiye'de 81 milyon futbolla ilgili. Onun için bazı hareketlerle, bazı hassasiyetlerin üzerinde durmak lazım, bazı hareketlerden kaçınmak lazım."

"SAĞ KROŞE VURDU"

Icardi ve Djiku arasındaki pozisyonu değerlendiren Özbek, "Dünkü penaltı pozisyonunda Djiku, özellikle Icardi'ye sağ kroşe vurdu. Futbolun içinde bunları olmaması lazım. Bu hareketin cezalandırılması gerekirdi. Dünkü yorumcuları da dinledim. Bu kadar açık, net bir hareketin hakem tarafından görülmesi gerekirdi. VAR diye bir organizasyon var. Tüm bu pozisyonların detayını görmesi ve hakemi ikaz etmeliydi. Ben de büyük destek verdim VAR'ın Türkiye'ye gelmesi için, büyük katkı sağladım. Soru işareti olan kısım şu, maç 26 kamerayla çekiliyor. 26 kameranın 26'sı VAR'ın önüne gitti mi? Gittiyse bir problem. VAR'da bulunan kişiler bu pozisyonları izledi mi? Bu hareket çok net. Dedikodu dolaşıyor; görüntülerin tamamı VAR'a gitmedi, VAR'daki hakemler tam süzemedi pozisyonu. O yüzden icraatta bulunmadılar."

"TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Dursun Özbek: "Dedikleri doğruysa, beIN Sports'tan seçilerek VAR ekranına düşüyorsa tuzun koktuğu yerdeyiz. Bu itibarla çağrı yapıyorum. Olay en ufak detayına kadar incelesin, en ufak detayına kadar. Bu manada en azından, 2024'e girerken bu tip tartışmalardan, bu tip pozisyonlardan yorumladım. Daha temiz bir lig olsun. Elimizde her şey var. Bunun çalışması, çalıştırılmaması konusunda tereddütlerimiz var. Kaostan, karışıklıktan beslenenler mi var? Bu işin takipçisi olacağız. Sadece Galatasaray'ın değil, tüm takımları ilgilendiren bir problem. VAR'ın performansı yüksek olması, daha iyi çalışabilmesi için çekilen bütün görüntülerin VAR'ın önüne akması lazım."

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