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Eldiven değişikliği
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasındaki derbide Fenerbahçe'ye konuk olan Galatasaray, son maçına göre kadroda tek değişiklikle sahaya çıktı. Süper Lig'de geçen hafta VavaCars Fatih Karagümrük ile oynanan maçta sarı kart cezası nedeniyle görev alamayan Fernando Muslera tekrar kaleye geçerken, Günay Güvenç ise yedeğe çekildi. Muslera kalede yine başarılıydı.
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