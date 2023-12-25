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Eldiven değişikliği

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasındaki derbide Fenerbahçe'ye konuk olan Galatasaray, son maçına göre kadroda tek değişiklikle sahaya çıktı. Süper Lig'de geçen hafta VavaCars Fatih Karagümrük ile oynanan maçta sarı kart cezası nedeniyle görev alamayan Fernando Muslera tekrar kaleye geçerken, Günay Güvenç ise yedeğe çekildi. Muslera kalede yine başarılıydı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2023 Pazartesi 06:50
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Eldiven değişikliği
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasındaki derbide Fenerbahçe'ye konuk olan Galatasaray, son maçına göre kadroda tek değişiklikle sahaya çıktı. Süper Lig'de geçen hafta VavaCars Fatih Karagümrük ile oynanan maçta sarı kart cezası nedeniyle görev alamayan Fernando Muslera tekrar kaleye geçerken, Günay Güvenç ise yedeğe çekildi. Muslera kalede yine başarılıydı.
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