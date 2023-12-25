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Derbi öncesi soyunma odası koridorları karıştı!

Son dakika spor haberleri... Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray, derbi mücadelesine kozlarını paylaştı. Golsüz eşitlikle sona eren maç öncesi soyunma odası koridorlarının karıştığı ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2023 Pazartesi 08:59
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Derbi öncesi soyunma odası koridorları karıştı!

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında derbi mücadelesinde Fenerbahçe sahasında ezeli rakibi Galatasaray'ı ağırladı.

Derbi öncesi soyunma odası koridorları karıştı!

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada kontrollü bir oyun tercih eden iki takım da pozisyon üretmekte zorlandı.

Derbi öncesi soyunma odası koridorları karıştı!

Toplam 45 faulle sahne olan karşılaşmada oyunun akışı sık sık kesilirken, düşük tempoda geçen mücadele golsüz berabere sonuçlandı.

Derbi öncesi soyunma odası koridorları karıştı!

İki takımın da puanını 44'e çıkardığı ligde Fenerbahçe ilk yarıyı lider, Galatasaray ise averajla ikinci sırada tamamladı.

Derbi öncesi soyunma odası koridorları karıştı!

Galatasaray, Fenerbahçe ile berabere kalarak ligde 4 maç aradan sonra puan kaybı yaşadı.

Derbi öncesi soyunma odası koridorları karıştı!

Öte yandan derbi öncesi soyunma odası koridorlarında gerginlik yaşandığı ortaya çıktı.

Derbi öncesi soyunma odası koridorları karıştı!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit Buruk, akreditasyon kartı olmadığı için soyunma odasına alınmak istenmedi.

Derbi öncesi soyunma odası koridorları karıştı!

Okan Buruk bu duruma çok öfkelendi. Yaşanan tartışmaların ardından Ali Yiğit soyunma odasına girdi.

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