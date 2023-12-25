Derbi öncesi soyunma odası koridorları karıştı!
Son dakika spor haberleri... Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray, derbi mücadelesine kozlarını paylaştı. Golsüz eşitlikle sona eren maç öncesi soyunma odası koridorlarının karıştığı ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...
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İki takımın da puanını 44'e çıkardığı ligde Fenerbahçe ilk yarıyı lider, Galatasaray ise averajla ikinci sırada tamamladı.
Galatasaray, Fenerbahçe ile berabere kalarak ligde 4 maç aradan sonra puan kaybı yaşadı.
Öte yandan derbi öncesi soyunma odası koridorlarında gerginlik yaşandığı ortaya çıktı.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit Buruk, akreditasyon kartı olmadığı için soyunma odasına alınmak istenmedi.
Okan Buruk bu duruma çok öfkelendi. Yaşanan tartışmaların ardından Ali Yiğit soyunma odasına girdi.
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