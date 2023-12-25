Bülent Timurlenk Fenerbahçe - Galatasaray derbisini yorumladı!

Oyunu kanatlar belirleyecekti ve ilk yarıya imza atan da Barış Alper oldu. Hem savunmada hem de hücumda ezen fiziğiyle kanadında üstünlük kurarken, ilk yarıdaki tutuk Ferdi'nin önündeki Tadic de Boey'e zaten mağlup başlamıştı.

Geçen sezon Galatasaray adına deplasmanda 3 gollü derbi galibiyetinin şifresi geçiş oyunuydu. Fenerbahçe, Fred'in yokluğunda ne rakibin pas oyununu kırabildi ne de çok çalışan ama derine gelirken pili biten Dzeko'yu pozisyona sokabildi.