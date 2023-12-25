Bülent Timurlenk Fenerbahçe - Galatasaray derbisini yorumladı!
Son dakika derbi haberleri... Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Kadıköy'de karşılaşan Fenerbahçe ve Galatasaray, sahadan 0-0'lık eşitlikle ayrıldı. Sabah Gazetesi yazarı Bülent Timurlenk de mücadeleyi değerlendirirken çarpıcı ifadeler kullandı. İşte o yazı...
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Oyunu kanatlar belirleyecekti ve ilk yarıya imza atan da Barış Alper oldu. Hem savunmada hem de hücumda ezen fiziğiyle kanadında üstünlük kurarken, ilk yarıdaki tutuk Ferdi'nin önündeki Tadic de Boey'e zaten mağlup başlamıştı.
Geçen sezon Galatasaray adına deplasmanda 3 gollü derbi galibiyetinin şifresi geçiş oyunuydu. Fenerbahçe, Fred'in yokluğunda ne rakibin pas oyununu kırabildi ne de çok çalışan ama derine gelirken pili biten Dzeko'yu pozisyona sokabildi.
Kartal'ın 3 değişiklik yapması ve Batshuayi'yi son düdüğe iki dakika kala oyuna alması da bir teknik adamlık problemi…
İsmail-King hamlelerinin ev sahibine enerji getirdiği doğrudur ama Fenerbahçe maçı geçen sezonun ikinci derbisinde olduğu gibi 5 hücum ve rakip kaleye sıfır isabetli şutla bitirdi.
Takım oyunu alkışlık olan Galatasaray, Kadıköy'den 3 puan çıkartamadıysa bunun sebebi bir pozisyonda VAR ve çabukluğunu yitiren Icardi'nin 3 pozisyonda geç kalmasıdır.
Geçen sezonun iki derbisinde tabelada farkı yaratan da buydu zaten.
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