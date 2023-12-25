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Bülent Timurlenk Fenerbahçe - Galatasaray derbisini yorumladı!

Son dakika derbi haberleri... Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Kadıköy'de karşılaşan Fenerbahçe ve Galatasaray, sahadan 0-0'lık eşitlikle ayrıldı. Sabah Gazetesi yazarı Bülent Timurlenk de mücadeleyi değerlendirirken çarpıcı ifadeler kullandı. İşte o yazı...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2023 Pazartesi 09:29
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Bülent Timurlenk Fenerbahçe - Galatasaray derbisini yorumladı!

BÜLENT TİMURLENK - VAR VE ICARDI 3 PUANA ENGEL OLDU

Fenerbahçe devre arasından Cengiz-İsmail değişikliğiyle döndüğünde İsmail Kartal'ın, Fred'siz oyununda ne İrfan Can yarım Fred olabilmiş ne de Cengiz, İrfan Can.

Bülent Timurlenk Fenerbahçe - Galatasaray derbisini yorumladı!

Tek taşını zorunlu yerinden oynatmış Kartal karşısında Okan Buruk fabrika ayarlarına dönmüş, Barış'ın alışmaya çalıştığı ama yeri olmayan mevki dışında herkes kendi pozisyonundaydı.

Bülent Timurlenk Fenerbahçe - Galatasaray derbisini yorumladı!

Sanchez'in yokluğunda Kaan'ı iki mevki için hamle oyuncusu olarak kullanmak ve Demirbay'ı da Kolombiyalı'nın düzgün ayağının aranacağı pres karşısında iki stoperin arasına derine almak dersine iyi çalışılmış hamlelerdi.

Bülent Timurlenk Fenerbahçe - Galatasaray derbisini yorumladı!

Oyunu kanatlar belirleyecekti ve ilk yarıya imza atan da Barış Alper oldu. Hem savunmada hem de hücumda ezen fiziğiyle kanadında üstünlük kurarken, ilk yarıdaki tutuk Ferdi'nin önündeki Tadic de Boey'e zaten mağlup başlamıştı.

Bülent Timurlenk Fenerbahçe - Galatasaray derbisini yorumladı!

Geçen sezon Galatasaray adına deplasmanda 3 gollü derbi galibiyetinin şifresi geçiş oyunuydu. Fenerbahçe, Fred'in yokluğunda ne rakibin pas oyununu kırabildi ne de çok çalışan ama derine gelirken pili biten Dzeko'yu pozisyona sokabildi.

Bülent Timurlenk Fenerbahçe - Galatasaray derbisini yorumladı!

Kartal'ın 3 değişiklik yapması ve Batshuayi'yi son düdüğe iki dakika kala oyuna alması da bir teknik adamlık problemi…

Bülent Timurlenk Fenerbahçe - Galatasaray derbisini yorumladı!

İsmail-King hamlelerinin ev sahibine enerji getirdiği doğrudur ama Fenerbahçe maçı geçen sezonun ikinci derbisinde olduğu gibi 5 hücum ve rakip kaleye sıfır isabetli şutla bitirdi.

Bülent Timurlenk Fenerbahçe - Galatasaray derbisini yorumladı!

Takım oyunu alkışlık olan Galatasaray, Kadıköy'den 3 puan çıkartamadıysa bunun sebebi bir pozisyonda VAR ve çabukluğunu yitiren Icardi'nin 3 pozisyonda geç kalmasıdır.

Bülent Timurlenk Fenerbahçe - Galatasaray derbisini yorumladı!

Geçen sezonun iki derbisinde tabelada farkı yaratan da buydu zaten.

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