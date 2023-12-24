Haberler Galatasaray Nelsson ile yola devam

Nelsson ile yola devam

Fenerbahçe karşısında savunmada Nelsson-Abdülkadir ikilisi görev yapacak. Sakatlığı nedeniyle son 5 resmi müsabakanın 4'ünde oynayamayan Sanchez'in tedavisi devam ederken sakatlığının artmaması için bugün riske edilmesi beklenmiyor. Öte yandan derbi öncesi Galatasaray, Süper Lig'de en iyi savunma yapan takım olarak dikkati çekiyor. Sarı-kırmızılılar, geride kalan 16 maçta kalesinde ise sadece 9 gol gördü. Bu performansıyla kalesinde en az gole izin veren takım oldu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2023 Pazar 06:50
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Nelsson ile yola devam
Fenerbahçe karşısında savunmada Nelsson-Abdülkadir ikilisi görev yapacak. Sakatlığı nedeniyle son 5 resmi müsabakanın 4'ünde oynayamayan Sanchez'in tedavisi devam ederken sakatlığının artmaması için bugün riske edilmesi beklenmiyor. Öte yandan derbi öncesi Galatasaray, Süper Lig'de en iyi savunma yapan takım olarak dikkati çekiyor. Sarı-kırmızılılar, geride kalan 16 maçta kalesinde ise sadece 9 gol gördü. Bu performansıyla kalesinde en az gole izin veren takım oldu.
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