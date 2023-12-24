Haberler Galatasaray Kulaklarını tıkayacak

Kulaklarını tıkayacak

Transfer döneminde Fenerbahçe'yle de anılan ancak Galatasaray'ı tercih eden Wilfried Zaha derbide büyük ihtimalle ilk 11'de sahaya çıkacak. Karagümrük maçının son anlarında kendisini denemesi için sahaya sürülen Fildişi yıldız, Fenerbahçe maçına hazır hale geldi. Kadıköy'de sarı-lacivertli tribünlerin protestosuna kulaklarını tıkayacak olan Zaha, atacağı ve attıracağı gollerle derbiye damga vurmayı hedefliyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2023 Pazar 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kulaklarını tıkayacak
Transfer döneminde Fenerbahçe'yle de anılan ancak Galatasaray'ı tercih eden Wilfried Zaha derbide büyük ihtimalle ilk 11'de sahaya çıkacak. Karagümrük maçının son anlarında kendisini denemesi için sahaya sürülen Fildişi yıldız, Fenerbahçe maçına hazır hale geldi. Kadıköy'de sarı-lacivertli tribünlerin protestosuna kulaklarını tıkayacak olan Zaha, atacağı ve attıracağı gollerle derbiye damga vurmayı hedefliyor.
DİĞER
Son dakika: Şarkıcı Atilla Taş tutuklanmıştı… Olayın görüntüleri ortaya çıktı
CHP ve HDPKK/DEM'den yeni skandal | Şehitlerimiz için ortak bildiri yayınlama teklifini reddettiler! AK Parti'den çok sert tepki
İşte Buruk'un Icardi planı!
Beşiktaş'ın hoca adayları belli oldu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kadıköy'de yüzyılın derbisi! İşte ilk 11'ler
İşte Buruk'un Icardi planı!
Dolar, Euro, gram, çeyrek altın kaç TL?
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (23 Aralık)
Celtic taraftarlarından Filistin'e destek!
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fred'e 3 maç Fred'e 3 maç 01:27
Roma evinde Napoli'yi devirdi! Roma evinde Napoli'yi devirdi! 00:48
Roma evinde Napoli'yi devirdi! Roma evinde Napoli'yi devirdi! 00:47
Flaş transfer hamlesi! Yönetimle görüştü ve... Flaş transfer hamlesi! Yönetimle görüştü ve... 00:05
Flaş transfer hamlesi! Yönetimle görüştü ve... Flaş transfer hamlesi! Yönetimle görüştü ve... 00:04
G.Saray'dan çifte transfer hamlesi! Avrupa Ligi... G.Saray'dan çifte transfer hamlesi! Avrupa Ligi... 23:49
Daha Eski
Fred ve Mert Hakan'ın cezası açıklandı! Fred ve Mert Hakan'ın cezası açıklandı! 23:40
İstanbulspor'un cezası belli oldu! İstanbulspor'un cezası belli oldu! 23:40
G.Saray resmen açıkladı! Davinson ve Ziyech... G.Saray resmen açıkladı! Davinson ve Ziyech... 23:40
Avcı: Kazanmaya daha yakındık! Avcı: Kazanmaya daha yakındık! 23:40
Trabzon'da kazanan yok! Trabzon'da kazanan yok! 23:40
F.Bahçe'de flaş ayrılık! İşte yeni takımı F.Bahçe'de flaş ayrılık! İşte yeni takımı 23:40