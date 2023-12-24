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Kulaklarını tıkayacak
Transfer döneminde Fenerbahçe'yle de anılan ancak Galatasaray'ı tercih eden Wilfried Zaha derbide büyük ihtimalle ilk 11'de sahaya çıkacak. Karagümrük maçının son anlarında kendisini denemesi için sahaya sürülen Fildişi yıldız, Fenerbahçe maçına hazır hale geldi. Kadıköy'de sarı-lacivertli tribünlerin protestosuna kulaklarını tıkayacak olan Zaha, atacağı ve attıracağı gollerle derbiye damga vurmayı hedefliyor.
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