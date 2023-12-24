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İlk gol önemli
Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon ilk golü bulduğu maçların tamamından galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılı takım, ligde rakip fileleri havalandırdığı 14 müsabakanın tamamını kazanmayı bildi. Kalesinde ilk golü gördüğü MKE Ankaragücü maçını çevirmeyi bilen sarı-kırmızılılar, mağlup duruma düştüğü maçlar içinde sadece Hatayspor'a yenildi.
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