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İlk gol önemli

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon ilk golü bulduğu maçların tamamından galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılı takım, ligde rakip fileleri havalandırdığı 14 müsabakanın tamamını kazanmayı bildi. Kalesinde ilk golü gördüğü MKE Ankaragücü maçını çevirmeyi bilen sarı-kırmızılılar, mağlup duruma düştüğü maçlar içinde sadece Hatayspor'a yenildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2023 Pazar 06:50
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İlk gol önemli
Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon ilk golü bulduğu maçların tamamından galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılı takım, ligde rakip fileleri havalandırdığı 14 müsabakanın tamamını kazanmayı bildi. Kalesinde ilk golü gördüğü MKE Ankaragücü maçını çevirmeyi bilen sarı-kırmızılılar, mağlup duruma düştüğü maçlar içinde sadece Hatayspor'a yenildi.
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