Galibiyet çıkarması

Nefesler tutuldu. Galatasaray, bugün deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Ülker Stadı'nda yapılacak maç saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Ligde çıktığı 16 karşılaşmada 14 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi yaşayan sarı-kırmızılılar, 43 puan topladı. Haftaya lider Fenerbahçe ile puan puana giren Galatasaray, averajla ikinci sırada bulunuyor. Karşılaşma sarı-kırmızılı takım için birçok açıdan büyük önem taşıyor. Süper Lig'de 4'te 4 yapan Cimbom rakibi karşısında serisine devam etmeyi hedefliyor. Ayrıca Fenerbahçe karşısında da serisine devam ettirmek amacında...

BİR KEZ YENİLDİ

Geçen sezon oynanan iki maçı da Galatasaray, 3-0'lık skorlarla kazanmıştı. Eğer bugün yine galip gelirse ezeli rakibi karşısında Süper Lig tarihinde ilk kez üst üste 3. karşılaşmadan galibiyetle ayrılmış olacak. Öte yandan Kadıköy'de yıllarca galibiyete hasret kalan Galatasaray son dönemde rakibi karşısında çıkışa geçti. Cimbom, tarihi rekabette deplasmanda rakibiyle yaptığı son 6 maçta sadece 1 kez mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar, 2018'den bu yana Kadıköy'de çıktığı 6 derbide 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Söz konusu dönemde rakip filelere 8 gol gönderen Aslan, kalesinde ise 4 gol gördü.