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Galatasaray'dan TFF'ye başvuru! Fenerbahçe derbisi sonrası flaş karar

Galatasaray, Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Kadıköy'de oynadıkları ve 0-0 berabere biten mücadele sonrası flaş bir karar aldı. Maçın ardından açıklama yapan Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, TFF'ye başvuru yapacaklarını söyledi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2023 Pazar 23:34
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Galatasaray'dan TFF'ye başvuru! Fenerbahçe derbisi sonrası flaş karar

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy'de ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk etti. Dev derbi 0-0'lık beraberlikle sona ererken, maçta yaşanan bir pozisyon tartışmalara neden oldu.

Karşılaşmanın 22. dakikasında Djiku ve Icardi arasında yaşanan pozisyonla ilgili Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk maç sonrası yaptığı açıklamada "Yüzde yüz penaltımız verilmedi. Boks ringlerinde olan bir müdahale. Yumruk var" demişti, Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Katal ise pozisyonla ilgili olarak Okan Buruk'a yanıt vermiş ve "Rakip takımın hocası 'Bir tane yüzde yüz penaltımız verilmedi' diyor. Biz baktık penaltıyla hiçbir alakası yok" ifadelerini kullanmıştı.

İşte o pozisyon...

GALATASARAY TFF'YE BAŞVURACAK

Tartışmalara neden olan bu pozisyonla ilgili sarı kırmızılı kulüpten flaş bir hamle geldi.

GSTV'ye konuşan Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, pozisyonla ilgili TFF'ye başvuru yapacaklarını söyledi.

PENALTIYI BİZ BİLE GÖRDÜK

Eray Yazgan, pozisyonla ilgili kamera açılarıyla ilgili tepki gösterirken şunları kaydetti:

"26 kamera var, çok zor bir açı gibi pozisyonu göstermedi arkadaşlar. Penaltı ve kırmızı kart olduğunu biz gördük. Hakem neden göremedi bilemiyorum. Ankaragücü-Fenerbahçe, Fenerbahçe-Karagümrük maçlarında da göremedi. Bir de VAR var, ne gelirse ona bakıyor. '

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