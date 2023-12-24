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Galatasaray'dan Fenerbahçe derbisi sonrası hakem tepkisi! İşte o paylaşım...

Galatasaray Kulübü, Kadıköy'de oynanan ve 0-0 berabere sonuçlanan Fenerbahçe derbisinin ardından hakem kararlarıyla ilgili tepki dolu bir paylaşım yaptı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2023 Pazartesi 01:00 Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2023 Pazartesi 01:10
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Galatasaray'dan Fenerbahçe derbisi sonrası hakem tepkisi! İşte o paylaşım...

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Kadıköy'de Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalan Galatasaray'dan derbi sonrası flaş bir paylaşım yapıldı.

Sarı kırmızılı kulübün resmi X hesabından yapılan paylaşımda,"Sadece kendileri için adalet isteyenler bu gece yine her mecradan Türk futbolunu manipüle etmeye devam ettiler. Biz; hakem heyetinin, VAR odasının ve 26 kameranın göremediğini paylaşıyor ve yine onların yerine utanıyoruz. Türk futbolunu bu noktaya getirenlerin bir gün utanması temennisiyle…" ifadeleri kullanıldı.

İşte o paylaşım...

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