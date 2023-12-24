Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ - Fernando Muslera'dan derbi sonrası flaş açıklamalar!

GALATASARAY HABERLERİ - Fernando Muslera'dan derbi sonrası flaş açıklamalar!

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe ile golsüz berabere kaldı. Sarı kırmızılıların file bekçisi Fernando Muslera derbi sonrası açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2023 Pazar 21:24
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
GALATASARAY HABERLERİ - Fernando Muslera'dan derbi sonrası flaş açıklamalar!

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe ile golsüz berabere kaldı.

Sarı kırmızılıların file bekçisi Fernando Muslera derbi sonrası açıklamalarda bulundu.

İŞTE MUSLERA'NIN SÖZLERİ

Fernando Muslera: "Şehitlerimizden dolayı baş sağlığı dilemek istiyorum öncelikle. Dominat taraf bizdik ama onlar iyi savunma yaptık. İstediğimiz bir sonuç değildi bu. Birçok fırsat yarattık, dominant taraftık ama iyi savunma yaptılar. Deplasmandan bir puan almak önemli ama istediğimiz sonuç bu değildi.

"Hem Livakovic hem benim için sakin bir maç geçti. Çok iyi savunma yapıldı. Çok kapalı bir futboldu."

DİĞER
Son dakika haberleri: Kenan Yıldız İtalya’yı salladı! Herkes Juventus’un milli yıldızını konuşuyor…
PKK'nın siyasi uzantısı HDP/DEM'e yol yürüyen CHP lideri Özgür Özel'e Manisa'daki şehit cenazesinde tepki yağdı: Özgür dışarı
Derbide şoke eden istatistik!
Dev derbi başladığı gibi bitti!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Derbide 7 yeni isim!
Barış Alper Yılmaz: Hedefimiz Süper Kupa!
TRT Spor CANLI İZLE - TRT SPOR CANLI YAYIN (HD) CANLI MAÇ İZLE!
Akdeniz'de korkutan deprem!
25 Aralık Pazartesi okullar tatil mi?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Altay evinde hata yapmadı! Altay evinde hata yapmadı! 21:47
Beşiktaş'ta Chamberlain ameliyat edildi! Beşiktaş'ta Chamberlain ameliyat edildi! 21:44
İrfan Can'dan Fred sözleri! "Onun eksikliği..." İrfan Can'dan Fred sözleri! "Onun eksikliği..." 21:35
Okan Buruk: İlk yarı yumruk vardı! Okan Buruk: İlk yarı yumruk vardı! 21:33
Toroğlu'dan derbi sonrası sert eleştiri! Toroğlu'dan derbi sonrası sert eleştiri! 21:28
İsmail Kartal: Daha baskılı oynadık İsmail Kartal: Daha baskılı oynadık 21:27
Daha Eski
Miguel Crespo: Üstün olan taraf bizdik! Miguel Crespo: Üstün olan taraf bizdik! 21:24
Muslera: Livakovic ve benim için... Muslera: Livakovic ve benim için... 21:24
Kerem Demirbay: Zor maç olacağını biliyorduk Kerem Demirbay: Zor maç olacağını biliyorduk 21:21
Alexander Djiku: Süper Kupa'daki maçta... Alexander Djiku: Süper Kupa'daki maçta... 21:17
Derbide şoke eden istatistik! Derbide şoke eden istatistik! 21:17
F.Bahçe'ye İrfan Can Kahveci'den kötü haber! F.Bahçe'ye İrfan Can Kahveci'den kötü haber! 21:15