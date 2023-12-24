GALATASARAY HABERLERİ - Fernando Muslera'dan derbi sonrası flaş açıklamalar!

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe ile golsüz berabere kaldı.

Sarı kırmızılıların file bekçisi Fernando Muslera derbi sonrası açıklamalarda bulundu.

İŞTE MUSLERA'NIN SÖZLERİ

Fernando Muslera: "Şehitlerimizden dolayı baş sağlığı dilemek istiyorum öncelikle. Dominat taraf bizdik ama onlar iyi savunma yaptık. İstediğimiz bir sonuç değildi bu. Birçok fırsat yarattık, dominant taraftık ama iyi savunma yaptılar. Deplasmandan bir puan almak önemli ama istediğimiz sonuç bu değildi.

"Hem Livakovic hem benim için sakin bir maç geçti. Çok iyi savunma yapıldı. Çok kapalı bir futboldu."