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GALATASARAY HABERLERİ - Derbi öncesi Okan Buruk'tan flaş açıklama! "Provokasyon vardı"

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk oluyor. Dev derbi öncesi sarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2023 Pazar 18:31 Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2023 Pazar 18:55
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GALATASARAY HABERLERİ - Derbi öncesi Okan Buruk'tan flaş açıklama! "Provokasyon vardı"

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya geliyor.

Sarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk derbi öncesi açıklamalarda bulundu.

İŞTE BURUK'UN SÖZLERİ

OKAN BURUK: Gerçekten hepimiz çok üzgünüz. Dualarımız şehitlerle ve aileleriyle. Başımız sağ olsun. İnşallah terörün bittiği ve barışın geldiği, ülke olarak bu üzüntüleri yaşamadığımız bir dünya istiyoruz."

Fenerbahçe'nin çok sert bir baskı yapmasa bile kazandığı toplarla ve bitiriciliğiyle önemli bir takım olduğunu söyleyebiliriz. Biz kendi oyunumuzu oynayacağız. Top bizdeyken neler yapacağımızı planladık. İki takımı da mutlu edecek sonuç ise kazanmak.

"Biz kendi oyunumuzu ortaya koyacağız. Top bizdeyken ve bizde değilken neler yapacağımızı planladık. Biz de kazanmak için oynayacağız. Zor ve stresli bir maç olacak. Stada girerken, psikolojimizi bozacak hareketlerde bulundular. Bir provokasyon vardı."

"Hakemin adil ve objektif yönetmesini bekliyoruz. Tüm takımlar adil kararlar istiyor. Hem Fenerbahçe'nin hem de Galatasaray adil yönetim istiyor." ifadelerini kullandı.

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