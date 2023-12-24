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GALATASARAY HABERİ: Mauro Icardi'den flaş transfer hamlesi! Yönetimle görüştü ve...

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, İspanyol devi Real Madrid'in transfer listesinde yer alıyor. Eflatun-beyazlıların ilgi gösterdiği golcü futbolcudan flaş bir hamle geldi. Yönetimle görüşen Mauro Icardi, transfer kararını iletti. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2023 Pazar 06:50 Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2023 Pazar 07:01
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GALATASARAY HABERİ: Mauro Icardi'den flaş transfer hamlesi! Yönetimle görüştü ve...

Galatasaray'ın yıldız santrforu Mauro Icardi ile ilgili flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

GALATASARAY HABERİ: Mauro Icardi'den flaş transfer hamlesi! Yönetimle görüştü ve...

Sarı kırmızılılarda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Arjantinli, bu sezon yine önemli goller kaydetmeyi başardı.

GALATASARAY HABERİ: Mauro Icardi'den flaş transfer hamlesi! Yönetimle görüştü ve...

30 yaşındaki forvet şu ana kadar 26 maça çıktı.

GALATASARAY HABERİ: Mauro Icardi'den flaş transfer hamlesi! Yönetimle görüştü ve...

Icardi bu müsabakalarda 17 gol attı.

GALATASARAY HABERİ: Mauro Icardi'den flaş transfer hamlesi! Yönetimle görüştü ve...

Ayrıca 6 da asist yaptı.

GALATASARAY HABERİ: Mauro Icardi'den flaş transfer hamlesi! Yönetimle görüştü ve...

Mauro Icardi, Galatasaray'da gösterdiği yüksek performansın ardından Avrupa'nın dev kulüplerinin ilgisini çekmişti.

GALATASARAY HABERİ: Mauro Icardi'den flaş transfer hamlesi! Yönetimle görüştü ve...

Özellikle İtalyan takımları ve İspanyol devi Real Madrid'in, golcü futbolcuyu kadrosuna katmak istediği belirtilmişti.

GALATASARAY HABERİ: Mauro Icardi'den flaş transfer hamlesi! Yönetimle görüştü ve...

Hatta forvet sıkıntısı yaşayan Real Madrid'in, Icardi transferini ocak ayında sonlandırmak istediği haberleri basına yansımıştı.

GALATASARAY HABERİ: Mauro Icardi'den flaş transfer hamlesi! Yönetimle görüştü ve...

Icardi ise çıkan transfer dedikoduları sonrası herhangi bir açıklamada bulunmamıştı.

GALATASARAY HABERİ: Mauro Icardi'den flaş transfer hamlesi! Yönetimle görüştü ve...

Ancak deneyimli oyuncunun transfer kararı belli oldu.

GALATASARAY HABERİ: Mauro Icardi'den flaş transfer hamlesi! Yönetimle görüştü ve...

Icardi'nin, kendisini çok isteyen Real Madrid ile ilgili net kararını verdiği kaydedildi.

GALATASARAY HABERİ: Mauro Icardi'den flaş transfer hamlesi! Yönetimle görüştü ve...

Arjantinli santrforun transfer kararını Galatasaraylı idarecilere ilettiği ifade edildi.

GALATASARAY HABERİ: Mauro Icardi'den flaş transfer hamlesi! Yönetimle görüştü ve...

Konuyla ilgili sıcak gelişmeyi ise Brezilya basını duyurdu.

GALATASARAY HABERİ: Mauro Icardi'den flaş transfer hamlesi! Yönetimle görüştü ve...

İşte ayrıntılar...

GALATASARAY HABERİ: Mauro Icardi'den flaş transfer hamlesi! Yönetimle görüştü ve...

Aspor.com.tr'den Kubilay Açıkgün'ün Portaldatorcida'dan derlediği habere göre Icardi, ocak ayında takımdan ayrılma kararı aldı.

GALATASARAY HABERİ: Mauro Icardi'den flaş transfer hamlesi! Yönetimle görüştü ve...

Golcü oyuncunun, İspanyol devinden gelen teklif sonrası Türkiye'den ayrılıp Madrid'e yerleşmek istediğini yönetime söylediği yazıldı.

GALATASARAY HABERİ: Mauro Icardi'den flaş transfer hamlesi! Yönetimle görüştü ve...

Bunun yanı sıra Icardi'nin, Real Madrid'in fesih için ödeyeceği bonservisin ardından Galatasaray'dan ayrılacağı aktarıldı.

GALATASARAY HABERİ: Mauro Icardi'den flaş transfer hamlesi! Yönetimle görüştü ve...

İspanyol temsilcisinin, Icardi'ye de büyük yatırım yapacağı ve önemli bir ücret ödeyeceği bildirildi.

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