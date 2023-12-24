Derbinin en değerlisi Sacha Boey

Derbi öncesinde takımların kadro değerlerine bakıldığı zaman Galatasaray'ın önde olduğu görülüyor. Transfermarkt'ın verilerine göre Aslan; kadrosunda yer alan futbolcuların 222 milyon Euro'luk değeriyle ligdeki takımlar arasında bu alanda ilk sırada yer alıyor. İkinci sırada yer alan Fenerbahçe'nin değeri ise 195 milyon Euro... İki takımın TL olarak toplam değeri ise 13.5 milyar TL. Ayrıca Sacha Boey 22 milyon Euro'luk değeriyle sahanın en değerli oyuncusu olacak.

FİRE VERMEDİ

Sacha Boey, Galatasaray'ın bu sezon oynadığı 28 maçın hepsine ilk 11 çıkan tek isim durumunda... İstikrarlı ve mücadeleci futboluyla büyük beğeni toplayan Fransız yıldız, derbide de farkını ortaya koyacak.