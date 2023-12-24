GALATASARAY HABERLERİ | İşte Okan Buruk'un Icardi planı! Fenerbahçe maçında...
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında dev derbide Galatasaray deplasmanda ezeli rakibi Fenerbahçe'ye konuk olacak. Kritik maç öncesi yaşanan gelişmeler merakla takip edilirken Okan Buruk'un, takımın golcü oyuncusu Mauro Icardi ile ilgili planı gün yüzüne çıktı. İşte detaylar...
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Derbide performansı en çok merak konusu haline gelen isimlerden birisi de Galatasaray'ın golcü oyuncusu Mauro Icardi.
Fenerbahçe karşısında teknik direktör Okan Buruk'un en büyük kozu yine Icardi olacak.
Bu sezon gol krallığına aday olan Arjantinli yıldız, Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan takımlara karşı forma giydiği tüm maçlarda ağları havalandırmayı başardı.
Ligde Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir ile oynanan 10 karşılaşmada 13 kez topu filelere gönderdi.
Forma giydiği 3 Beşiktaş maçında 5, 3 Başakşehir karşılaşmasında 3, 2 Trabzonspor müsabakasında 3, 2 Fenerbahçe derbisinde 2 kez ağları havalandırma başarısı gösterdi.
ICARDI PLANI GÜN YÜZÜNE ÇIKTI!
Buruk son taktik antrenmanında Icardi'nin daha çok fazla topla buluşturulmasını istedi.
Arjantinli yıldızdan markajda kalmamak için hareketli olmasını talep etti.
Sarı-kırmızılı camia golcü oyuncuya kritik maç öncesi büyük güven duyuyor.
Yıldız futbolcu yeni sezona da sarı-kırmızılı formayla etkili bir başlangıç yapmıştı.
Fakat oyuncunun performansı 2-1 kazanılan Beşiktaş derbisinde yaşadığı sakatlık sonrası büyük bir düşüşe geçmişti.
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