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GALATASARAY HABERLERİ | İşte Okan Buruk'un Icardi planı! Fenerbahçe maçında...

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında dev derbide Galatasaray deplasmanda ezeli rakibi Fenerbahçe'ye konuk olacak. Kritik maç öncesi yaşanan gelişmeler merakla takip edilirken Okan Buruk'un, takımın golcü oyuncusu Mauro Icardi ile ilgili planı gün yüzüne çıktı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2023 Pazar 06:50
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GALATASARAY HABERLERİ | İşte Okan Buruk'un Icardi planı! Fenerbahçe maçında...

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray dev derbide karşı karşıya gelecek.

GALATASARAY HABERLERİ | İşte Okan Buruk'un Icardi planı! Fenerbahçe maçında...

Ligde zirve yarışı için hayati önem taşıyan bu karşılaşma öncesi nefesles turuldu.

GALATASARAY HABERLERİ | İşte Okan Buruk'un Icardi planı! Fenerbahçe maçında...

Mücadele öncesinde ise iki takımdan da dikkat çeken haberler gelmeye devam ediyor.

GALATASARAY HABERLERİ | İşte Okan Buruk'un Icardi planı! Fenerbahçe maçında...

Derbide performansı en çok merak konusu haline gelen isimlerden birisi de Galatasaray'ın golcü oyuncusu Mauro Icardi.

GALATASARAY HABERLERİ | İşte Okan Buruk'un Icardi planı! Fenerbahçe maçında...

Fenerbahçe karşısında teknik direktör Okan Buruk'un en büyük kozu yine Icardi olacak.

GALATASARAY HABERLERİ | İşte Okan Buruk'un Icardi planı! Fenerbahçe maçında...

Bu sezon gol krallığına aday olan Arjantinli yıldız, Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan takımlara karşı forma giydiği tüm maçlarda ağları havalandırmayı başardı.

GALATASARAY HABERLERİ | İşte Okan Buruk'un Icardi planı! Fenerbahçe maçında...

Ligde Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir ile oynanan 10 karşılaşmada 13 kez topu filelere gönderdi.

GALATASARAY HABERLERİ | İşte Okan Buruk'un Icardi planı! Fenerbahçe maçında...

Forma giydiği 3 Beşiktaş maçında 5, 3 Başakşehir karşılaşmasında 3, 2 Trabzonspor müsabakasında 3, 2 Fenerbahçe derbisinde 2 kez ağları havalandırma başarısı gösterdi.

GALATASARAY HABERLERİ | İşte Okan Buruk'un Icardi planı! Fenerbahçe maçında...

ICARDI PLANI GÜN YÜZÜNE ÇIKTI!

Buruk son taktik antrenmanında Icardi'nin daha çok fazla topla buluşturulmasını istedi.

GALATASARAY HABERLERİ | İşte Okan Buruk'un Icardi planı! Fenerbahçe maçında...

Arjantinli yıldızdan markajda kalmamak için hareketli olmasını talep etti.

GALATASARAY HABERLERİ | İşte Okan Buruk'un Icardi planı! Fenerbahçe maçında...

Sarı-kırmızılı camia golcü oyuncuya kritik maç öncesi büyük güven duyuyor.

GALATASARAY HABERLERİ | İşte Okan Buruk'un Icardi planı! Fenerbahçe maçında...

Yıldız futbolcu yeni sezona da sarı-kırmızılı formayla etkili bir başlangıç yapmıştı.

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