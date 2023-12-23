Tüm toplar Icardi'ye

Teknik direktör Okan Buruk son haftalarda sessiz bir görüntü çizen Mauro İcardi'yi daha efektif kullanmak istiyor. Buruk öğrencileriyle konuşarak "Topu aldığınızda bir gözünüz hep Mauro'da olsun. Onun koşularını ve aldığı pozisyonu görün. Topu onunla ne kadar çok buluşturursak gol şansımız o kadar yükselecektir" dedi.

Aslan'da şu ana kadar beklenilen verimi sağlayamayan Tanguy Ndombele ve Angelino'nun haricinde sakatlığı sebebiyle sahalardan uzak kalacak Sergio Oliveira da UEFA listesinden çıkarılacak. Cimbom devre arasında yapacağı 1 sol bek ve 2 orta sahanın isimlerine yeni listeye ekleyecek.