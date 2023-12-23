Psikolojik üstünlük

Galatasaray için Kadıköy'de maça çıkmak geçtiğimiz yıllarda tam bir travmaydı. Sarı-kırmızılılar daha Anadolu Yakası'na geçmeden "Kaybettik" gözüyle bu maça bakıyorlardı. Ancak alınan ilk galibiyetten sonra ise tam anlamıyla Cimbom'un hakimiyeti başladı. 2019-20 sezonunda Aslan, Fatih Terim'in önderliğinde rakibini 3-1 mağlup ederek yıllar süren başarısızlık zincirini kırdı. Bu karşılaşma adeta Kadıköy'deki Fenerbahçe-Galatasaray maçlarının dönüm noktası oldu. Aslan son 5 maçta sadece 1 defa kaybetti. TÜRK futbolunun lokomotifi olan iki takım arasında Kadıköy'de oynanan son 4 derbiden 3'ünü Galatasaray kazandı. 3-1'lik galibiyetin ardından 2020-21 sezonunda karşı yakadan bu defa da 1-0'lık galibiyetle dönmeyi başardı. 2021-22 sezonunda Fenerbahçe, 2-0 galip ayrılarak Aslan'ın serisini durdurdu. Ancak bu da fazla sürmedi. Geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılılar, Kadıköy'de çok iyi bir oyun karşılığında 3-0'lık skorla 3 puanı hanelerine yazdırdılar. Artık bu deplasmana korku ile değil güven ile gidiyorlar.

GEÇİT YOK

Süper Lig'de son şampiyon Galatasaray bu yıl savunma performansıyla dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılılar geride kalan 16 haftada kalesinde sadece 9 gol gördü. Cimbom bu gollerin 6'sını iç sahada, 3'ünü ise deplasmanda yedi. Aslan için derbi öncesi güven veren bir rakam da yenilen 9 golün sadece 2'sinin ilk devreye denk gelmesi. Kanarya maçlara hızlı başlaması ve fişi çekmesi ile biliniyor. Teknik direktör Okan Buruk, öğrencilerine Fenerbahçe ile liderlik sınavına çıkacaklarını hatırlattı ve gereksiz riske karşı uyardı. Başarılı çalıştırıcı "Onlar da bizim gibi sert bir pres ile sahada olacaklar. Bu anlarda doğru ve basit olanı yapmalıyız. Gereksiz risk alarak kendimizi zora sokmayalım" dedi. Aslan 16 haftada, Samsunspor ve Hatayspor karşılaşmaları hariç diğer 14 mücadelede kalesinde 2 gol görmedi.