Nelsson ile özel görüşme

Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, Davinson Sanchez'den iyi haberler bekliyordu ancak Kolombiyalı futbolcunun bir süre daha forma giymesinin zor olduğu kaydedildi. Buruk da bunun üzerine geçen sezon şampiyonluğun önemli parçalarından Victor Nelsson ile konuştu. Ona olan güvenini belirtip, kalitesini sergilemesini istedi.

KAAN-TORREİRA İLE KİLİTLEYECEK

Okan Buruk bu sezon kritik maçlarda orta sahaya sertlik ve dinamizm verme adına Lucas Torreira'nın yanına Kaan Ayhan'ı monte etmişti. Böylece Uruguaylı futbolcu önde prese katılarak topun geri kazanılma süresini kısaltmıştı. Kaan da ön liberoda sigorta görevi üstlenmişti. Cimbom, Şampiyonlar Ligi maçlarında bu taktikle başarılı maçlar çıkarmıştı. Buruk'un Kadıköy deplasmanında Torreira'nın yanında yine Kaan'ı kullanması bekleniyor. Mücadelenin gidişatına göre ise bu bölgeye ilk olarak Kerem Demirbay dahil olacak.