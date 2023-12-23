Galatasaray’ı tercih etti

PSV Eindhoven İcra Kurulu Başkanı Marcel Brands sezon başında Davinson Sanchez'i istediklerini ancak alamadıklarını söyledi: Brands "Konuştuğumuz diğer oyuncuların tümü o zamanki kulüplerine PSV'ye gitmek istediklerini hemen açıkça belirttiler. Ancak Sanchez'la işler farklıydı. Sonrasında zaten Galatasaray'a gitti." dedi.

OYNAMASI ÇOK ZOR GÖRÜNÜYOR

Cimbom'un savunmasının önemli ismi Davinson Sanchez'in Fenerbahçe'ye karşı forma giyip giymeyeceği belirsiz. Kolombiyalı stoper, Şampiyonlar Ligi'ndeki Kopenhag karşılaşmasına tam hazır olmadan çıkmıştı. Sakatlığı tekrarlamıştı. 27 yaşındaki futbolcu için son ana kadar beklenecek. Ancak oynaması zor görünüyor. Hatta Riyad'daki Süper Kupa finalini kaçırma ihtimali dahi olduğu belirtiliyor.