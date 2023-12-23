GALATASARAY HABERLERİ - Sacha Boey'i Fenerbahçe derbisinde izleyecekler!
Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Trendyol Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Galatasaray, Kadıköy'de Fenerbahçe ile kritik bir maça çıkacak. Sarı-kırmızılıların Fransız yıldızı Sacha Boey'i derbide önemli kulüpler izleyecek. İşte detaylar... (GS spor haberleri)
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Bu iki İngiliz kulübü dışında İspanyol ve İtalyan kulüplerinin de Boey'e ilgisinin olduğu biliniyor.
Bu sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 28 maça çıkan Boey, 2 gol kaydetti.
Boey'in Cimbom ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde sona erecek.
SACHA BOEY KİMDİR?
13 Eylül 2000 tarihinde Fransa'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Rennes altyapısında başladı.
Ardından sırasıyla Dijon, Rennes ve Galatasaray formaları giydi.
Sarı-kırmızılılar, 23 yaşındaki genç sağ beki 2021 yazında Rennes'den 1.1 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer etti.
Oyuncunun güncel piyasa değeri 22 milyon euro...
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