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GALATASARAY HABERLERİ - Sacha Boey'i Fenerbahçe derbisinde izleyecekler!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Trendyol Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Galatasaray, Kadıköy'de Fenerbahçe ile kritik bir maça çıkacak. Sarı-kırmızılıların Fransız yıldızı Sacha Boey'i derbide önemli kulüpler izleyecek. İşte detaylar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2023 Cumartesi 09:32
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GALATASARAY HABERLERİ - Sacha Boey'i Fenerbahçe derbisinde izleyecekler!

Trendyol Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Galatasaray, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Sacha Boey'i Fenerbahçe derbisinde izleyecekler!

Cimbom'un başarılı sağ beki Sacha Boey, istikrarlı performansıyla Avrupa devlerinin ilgisini çekmeye devam ediyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Sacha Boey'i Fenerbahçe derbisinde izleyecekler!

Takvim'de yer alan habere göre 23 yaşındaki Fransız oyuncuyu Manchester United ile Arsenal yetkililerinin derbi maçta izleyeceği öğrenildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Sacha Boey'i Fenerbahçe derbisinde izleyecekler!

Bu iki İngiliz kulübü dışında İspanyol ve İtalyan kulüplerinin de Boey'e ilgisinin olduğu biliniyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Sacha Boey'i Fenerbahçe derbisinde izleyecekler!

Bu sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 28 maça çıkan Boey, 2 gol kaydetti.

GALATASARAY HABERLERİ - Sacha Boey'i Fenerbahçe derbisinde izleyecekler!

Boey'in Cimbom ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde sona erecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Sacha Boey'i Fenerbahçe derbisinde izleyecekler!

SACHA BOEY KİMDİR?

13 Eylül 2000 tarihinde Fransa'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Rennes altyapısında başladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Sacha Boey'i Fenerbahçe derbisinde izleyecekler!

Ardından sırasıyla Dijon, Rennes ve Galatasaray formaları giydi.

GALATASARAY HABERLERİ - Sacha Boey'i Fenerbahçe derbisinde izleyecekler!

Sarı-kırmızılılar, 23 yaşındaki genç sağ beki 2021 yazında Rennes'den 1.1 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer etti.

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