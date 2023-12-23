GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'tan Barış Alper Yılmaz sürprizi! Fenerbahçe maçında...
Son dakika: Galatasaray'da gözler Fenerbahçe derbisine çevrildi. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un bu karşılaşmada nasıl bir 11 tercih edeceği ise şimdiden merak konusu oldu. İşte Buruk'un Barış Alper Yılmaz üzerinde düşündüğü taktik planı... GS SPOR HABERLERİ...
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Başarılı çalıştırıcı geçen sezon Fenerbahçe deplasmanına çıkarken büyük bir sürpriz yapmıştı.
Mauro Icardi'yi kenarda bekleten Buruk, Barış Alper Yılmaz'ı 11'de kullanmıştı.
Barış Alper Yılmaz'ın hızı ve gücünden faydalanan Buruk bundan olumlu sonuçlar da almıştı. 3-0'lık galibiyette genç futbolcu büyük pay sahibi olmuştu.
Mauro Icardi'yi rakibin yorulduğu anlarda sahaya atmış, o da 1 gol, 1 asistle oynamıştı.
Okan Buruk, Kadıköy deplasmanına yine Barış Alper Yılmaz ile çıkacak.
Ancak bu defa başarılı oyuncunun görevi farklı olacak. Galatasaray sol bek mevkisinde yeni transfer Angelino ve Kazımcan Karataş'tan istediği verimi alamadı.
Buruk son maçlarda bu alanda Barış Alper Yılmaz'ı kullanıyor. Onun hızından ve gücünden faydalanıyor.
Buruk, Kadıköy deplasmanında sol bekte yine 23 yaşındaki oyuncuya şans verecek.
Onun hızıyla Bright Osayi Samuel'e gücüyle de İrfan Can Kahveci'ye cevap vermesini planlıyor.
Buruk, başarılı oyuncusundan hücuma da doğru zamanda katkı vermesini istedi.
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