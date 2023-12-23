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GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'tan Barış Alper Yılmaz sürprizi! Fenerbahçe maçında...

Son dakika: Galatasaray'da gözler Fenerbahçe derbisine çevrildi. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un bu karşılaşmada nasıl bir 11 tercih edeceği ise şimdiden merak konusu oldu. İşte Buruk'un Barış Alper Yılmaz üzerinde düşündüğü taktik planı... GS SPOR HABERLERİ...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2023 Cumartesi 06:50
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GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'tan Barış Alper Yılmaz sürprizi! Fenerbahçe maçında...

Süper Lig'de Galatasaray puan puana olduğu Fenerbahçe ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

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GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'tan Barış Alper Yılmaz sürprizi! Fenerbahçe maçında...

Okan Buruk ve öğrencilerinin tek hedefi Kadıköy'den 3 puanla ayrılarak zirvenin 'tek hakimi olmak.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'tan Barış Alper Yılmaz sürprizi! Fenerbahçe maçında...

Başarılı çalıştırıcı geçen sezon Fenerbahçe deplasmanına çıkarken büyük bir sürpriz yapmıştı.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'tan Barış Alper Yılmaz sürprizi! Fenerbahçe maçında...

Mauro Icardi'yi kenarda bekleten Buruk, Barış Alper Yılmaz'ı 11'de kullanmıştı.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'tan Barış Alper Yılmaz sürprizi! Fenerbahçe maçında...

Barış Alper Yılmaz'ın hızı ve gücünden faydalanan Buruk bundan olumlu sonuçlar da almıştı. 3-0'lık galibiyette genç futbolcu büyük pay sahibi olmuştu.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'tan Barış Alper Yılmaz sürprizi! Fenerbahçe maçında...

Mauro Icardi'yi rakibin yorulduğu anlarda sahaya atmış, o da 1 gol, 1 asistle oynamıştı.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'tan Barış Alper Yılmaz sürprizi! Fenerbahçe maçında...

Okan Buruk, Kadıköy deplasmanına yine Barış Alper Yılmaz ile çıkacak.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'tan Barış Alper Yılmaz sürprizi! Fenerbahçe maçında...

Ancak bu defa başarılı oyuncunun görevi farklı olacak. Galatasaray sol bek mevkisinde yeni transfer Angelino ve Kazımcan Karataş'tan istediği verimi alamadı.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'tan Barış Alper Yılmaz sürprizi! Fenerbahçe maçında...

Buruk son maçlarda bu alanda Barış Alper Yılmaz'ı kullanıyor. Onun hızından ve gücünden faydalanıyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'tan Barış Alper Yılmaz sürprizi! Fenerbahçe maçında...

Buruk, Kadıköy deplasmanında sol bekte yine 23 yaşındaki oyuncuya şans verecek.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'tan Barış Alper Yılmaz sürprizi! Fenerbahçe maçında...

Onun hızıyla Bright Osayi Samuel'e gücüyle de İrfan Can Kahveci'ye cevap vermesini planlıyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'tan Barış Alper Yılmaz sürprizi! Fenerbahçe maçında...

Buruk, başarılı oyuncusundan hücuma da doğru zamanda katkı vermesini istedi.

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