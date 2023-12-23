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GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk derbi öncesi o isimle özel görüştü!

Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Lig'in 18. haftasında derbi mücadelesinde ezeli rakibi Fenerbahçe ile karşılaşacak Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, o isimle özel bir görüşme gerçekleştirdi. (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2023 Cumartesi 11:28
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GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk derbi öncesi o isimle özel görüştü!

Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, deplasmanda ezeli rakibi Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk derbi öncesi o isimle özel görüştü!

Sarı-kırmızılılar, zorlu maçta galip gelerek zirveyi ele geçirmeyi hedefliyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk derbi öncesi o isimle özel görüştü!

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, ilk 11'ini büyük ölçüde şekillendirirken savunmada sıkıntıya girdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk derbi öncesi o isimle özel görüştü!

Tecrübeli teknik adam, Davinson Sanchez'den iyi haberler bekliyordu ancak Kolombiyalı futbolcunun bir süre daha forma giymesinin zor olduğu kaydedildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk derbi öncesi o isimle özel görüştü!

Buruk da bunun üzerine geçen sezon şampiyonluğun önemli parçalarından Victor Nelsson ile konuştu.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk derbi öncesi o isimle özel görüştü!

Ona olan güvenini belirtip, kalitesini sergilemesini istedi.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk derbi öncesi o isimle özel görüştü!

KAAN-TORREIRA İLE KİLİTLEYECEK

Okan Buruk bu sezon kritik maçlarda orta sahaya sertlik ve dinamizm verme adına Lucas Torreira'nın yanına Kaan Ayhan'ı monte etmişti.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk derbi öncesi o isimle özel görüştü!

Böylece Uruguaylı futbolcu önde prese katılarak topun geri kazanılma süresini kısaltmıştı. Kaan da ön liberoda sigorta görevi üstlenmişti.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk derbi öncesi o isimle özel görüştü!

Cimbom, Şampiyonlar Ligi maçlarında bu taktikle başarılı maçlar çıkarmıştı. Buruk'un Kadıköy deplasmanında Torreira'nın yanında yine Kaan'ı kullanması bekleniyor.

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