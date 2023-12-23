GALATASARAY HABERLERİ - 3 isim UEFA listesinden çıkarılıyor!
Son dakika Galatasaray haberleri... Trendyol Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne veda etmesinin ardından yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, 3 oyuncusunu UEFA listesinden çıkarma kararı aldı. İşte ayrıntılar... (GS spor haberleri)
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Galatasaray, bu maçlar için UEFA'ya yeni bir isim listesi sunacak.
Aslan'da şu ana kadar beklenilen verimi sağlayamayan Tanguy Ndombele ve Angelino'nun haricinde sakatlığı sebebiyle sahalardan uzak kalacak Sergio Oliveira da UEFA listesinden çıkarılacak.
Cimbom devre arasında yapacağı 1 sol bek ve 2 orta sahanın isimlerine yeni listeye ekleyecek.
Öte yandan, göğüs kasının kopması nedeniyle ameliyat edilen Sergio Oliveira ile ilgili bir başka iddia daha ortaya atıldı.
Portekizli yıldızın sahalardan uzak kalma süresine göre ligin ikinci yarısı için sözleşmesinin dondurulabileceği öne sürüldü.
DİĞER