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GALATASARAY HABERLERİ - 3 isim UEFA listesinden çıkarılıyor!

Son dakika Galatasaray haberleri... Trendyol Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne veda etmesinin ardından yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, 3 oyuncusunu UEFA listesinden çıkarma kararı aldı. İşte ayrıntılar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2023 Cumartesi 08:11
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GALATASARAY HABERLERİ - 3 isim UEFA listesinden çıkarılıyor!

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, Avrupa arenasında Şampiyonlar Ligi'ne veda etmişti.

GALATASARAY HABERLERİ - 3 isim UEFA listesinden çıkarılıyor!

Grubunu 3. sırada tamamlayan Cimbom, yoluna UEFA Avrupa Ligi play-off turundan devam ediyor.

GALATASARAY HABERLERİ - 3 isim UEFA listesinden çıkarılıyor!

Aslan bu turda, Çekya temsilcisi Sparta Prag ile eşleşti.

GALATASARAY HABERLERİ - 3 isim UEFA listesinden çıkarılıyor!

Galatasaray, bu maçlar için UEFA'ya yeni bir isim listesi sunacak.

GALATASARAY HABERLERİ - 3 isim UEFA listesinden çıkarılıyor!

Aslan'da şu ana kadar beklenilen verimi sağlayamayan Tanguy Ndombele ve Angelino'nun haricinde sakatlığı sebebiyle sahalardan uzak kalacak Sergio Oliveira da UEFA listesinden çıkarılacak.

GALATASARAY HABERLERİ - 3 isim UEFA listesinden çıkarılıyor!

Cimbom devre arasında yapacağı 1 sol bek ve 2 orta sahanın isimlerine yeni listeye ekleyecek.

GALATASARAY HABERLERİ - 3 isim UEFA listesinden çıkarılıyor!

Öte yandan, göğüs kasının kopması nedeniyle ameliyat edilen Sergio Oliveira ile ilgili bir başka iddia daha ortaya atıldı.

GALATASARAY HABERLERİ - 3 isim UEFA listesinden çıkarılıyor!

Portekizli yıldızın sahalardan uzak kalma süresine göre ligin ikinci yarısı için sözleşmesinin dondurulabileceği öne sürüldü.

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