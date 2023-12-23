Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERİ: Sessizliğini derbide bozacak! İşte Buruk'un Icardi planı

GALATASARAY HABERİ: Sessizliğini derbide bozacak! İşte Buruk'un Icardi planı

Galatasaray'da gözler Fenerbahçe derbisine çevrildi. Sarı-kırmızılılar, derbiden zaferle çıkarak liderlik koltuğuna oturmak istiyor. Aslan'ın golcüsü Icardi, son dönemde sessiz kalsa da yine teknik direktör Okan Buruk'un en büyük kozu olacak. Buruk, Arjantinli yıldız için özel plan hazırladı. İşte ayrıntılar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2023 Cumartesi 10:12
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GALATASARAY HABERİ: Sessizliğini derbide bozacak! İşte Buruk'un Icardi planı

Corendon Alanyaspor galibiyetiyle zirve takibini sürdüren Galatasaray'da gözler Fenerbahçe derbisine çevrildi.

GALATASARAY HABERİ: Sessizliğini derbide bozacak! İşte Buruk'un Icardi planı

Aslan, 24 Aralık Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

GALATASARAY HABERİ: Sessizliğini derbide bozacak! İşte Buruk'un Icardi planı

Saat 19.00'da başlayacak zorlu karşılaşmada hakem Arda Kardeşler düdük çalacak.

GALATASARAY HABERİ: Sessizliğini derbide bozacak! İşte Buruk'un Icardi planı

Sarı-kırmızılılar, ezeli rakibini deplasmanda mağlup ederek liderlik koltuğuna oturmanın hesaplarını yapıyor.

GALATASARAY HABERİ: Sessizliğini derbide bozacak! İşte Buruk'un Icardi planı

Cimbom'un derbideki en büyük kozu şüphesiz Mauro Icardi.

GALATASARAY HABERİ: Sessizliğini derbide bozacak! İşte Buruk'un Icardi planı

Galatasaray'ı birçok maçta sırtlayan isim olan Arjantili yıldız, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 26 maçta 17 gol 6 asistlik performans sergiledi.

GALATASARAY HABERİ: Sessizliğini derbide bozacak! İşte Buruk'un Icardi planı

Icardi, ligin 9. haftasında oynanan Beşiktaş derbisinde topuğundan sakatlanmıştı.

GALATASARAY HABERİ: Sessizliğini derbide bozacak! İşte Buruk'un Icardi planı

30 yaşındaki golcü, yaşadığı sakatlık sonrası skor üretme anlamında sorun yaşadı.

GALATASARAY HABERİ: Sessizliğini derbide bozacak! İşte Buruk'un Icardi planı

SON HAFTALARDA SESSİZ
Mauro Icardi, ligde ve Avrupa'da oynadığı son 11 maçta yalnızca 3 kez fileleri havalandırdı.

GALATASARAY HABERİ: Sessizliğini derbide bozacak! İşte Buruk'un Icardi planı

Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, Icardi için Fenerbahçe derbisine özel bir plan hazırladı.

GALATASARAY HABERİ: Sessizliğini derbide bozacak! İşte Buruk'un Icardi planı

ICARDI'Yİ EFEKTİF KULLANACAK
Buruk, son haftalarda sessiz bir görüntü çizen Mauro İcardi'yi daha efektif kullanmak istiyor.

GALATASARAY HABERİ: Sessizliğini derbide bozacak! İşte Buruk'un Icardi planı

Deneyimli çalıştırıcı, yıldız forveti ayağa kaldırarak derbiden zaferle çıkmayı hedefliyor.

GALATASARAY HABERİ: Sessizliğini derbide bozacak! İşte Buruk'un Icardi planı

"GÖZÜNÜZ MAURO'DA OLSUN"
Okan Buruk öğrencileriyle konuşarak "Topu aldığınızda bir gözünüz hep Mauro'da olsun. Onun koşularını ve aldığı pozisyonu görün. Topu onunla ne kadar çok buluşturursak gol şansımız o kadar yükselecektir" dedi.

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