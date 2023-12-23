GALATASARAY HABERİ: Sessizliğini derbide bozacak! İşte Buruk'un Icardi planı

"GÖZÜNÜZ MAURO'DA OLSUN"

Okan Buruk öğrencileriyle konuşarak "Topu aldığınızda bir gözünüz hep Mauro'da olsun. Onun koşularını ve aldığı pozisyonu görün. Topu onunla ne kadar çok buluşturursak gol şansımız o kadar yükselecektir" dedi.