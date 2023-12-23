GALATASARAY HABERİ: Sessizliğini derbide bozacak! İşte Buruk'un Icardi planı
Galatasaray'da gözler Fenerbahçe derbisine çevrildi. Sarı-kırmızılılar, derbiden zaferle çıkarak liderlik koltuğuna oturmak istiyor. Aslan'ın golcüsü Icardi, son dönemde sessiz kalsa da yine teknik direktör Okan Buruk'un en büyük kozu olacak. Buruk, Arjantinli yıldız için özel plan hazırladı. İşte ayrıntılar...
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Sarı-kırmızılılar, ezeli rakibini deplasmanda mağlup ederek liderlik koltuğuna oturmanın hesaplarını yapıyor.
Cimbom'un derbideki en büyük kozu şüphesiz Mauro Icardi.
Galatasaray'ı birçok maçta sırtlayan isim olan Arjantili yıldız, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 26 maçta 17 gol 6 asistlik performans sergiledi.
Icardi, ligin 9. haftasında oynanan Beşiktaş derbisinde topuğundan sakatlanmıştı.
30 yaşındaki golcü, yaşadığı sakatlık sonrası skor üretme anlamında sorun yaşadı.
SON HAFTALARDA SESSİZ
Mauro Icardi, ligde ve Avrupa'da oynadığı son 11 maçta yalnızca 3 kez fileleri havalandırdı.
Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, Icardi için Fenerbahçe derbisine özel bir plan hazırladı.
ICARDI'Yİ EFEKTİF KULLANACAK
Buruk, son haftalarda sessiz bir görüntü çizen Mauro İcardi'yi daha efektif kullanmak istiyor.
Deneyimli çalıştırıcı, yıldız forveti ayağa kaldırarak derbiden zaferle çıkmayı hedefliyor.
"GÖZÜNÜZ MAURO'DA OLSUN"
Okan Buruk öğrencileriyle konuşarak "Topu aldığınızda bir gözünüz hep Mauro'da olsun. Onun koşularını ve aldığı pozisyonu görün. Topu onunla ne kadar çok buluşturursak gol şansımız o kadar yükselecektir" dedi.
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