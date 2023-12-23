GALATASARAY HABERİ: Mauro Icardi'den flaş transfer hamlesi! Yönetimle görüştü ve...
Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, İspanyol devi Real Madrid'in transfer listesinde yer alıyor. Eflatun-beyazlıların ilgi gösterdiği golcü futbolcudan flaş bir hamle geldi. Yönetimle görüşen Mauro Icardi, transfer kararını iletti. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2023 Pazar 00:04 Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2023 Pazar 01:21
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Icardi bu müsabakalarda 17 gol attı.
Ayrıca 6 da asist yaptı.
Mauro Icardi, Galatasaray'da gösterdiği yüksek performansın ardından Avrupa'nın dev kulüplerinin ilgisini çekmişti.
Özellikle İtalyan takımları ve İspanyol devi Real Madrid'in, golcü futbolcuyu kadrosuna katmak istediği belirtilmişti.
Hatta forvet sıkıntısı yaşayan Real Madrid'in, Icardi transferini ocak ayında sonlandırmak istediği haberleri basına yansımıştı.
Icardi ise çıkan transfer dedikoduları sonrası herhangi bir açıklamada bulunmamıştı.
Ancak deneyimli oyuncunun transfer kararı belli oldu.
Icardi'nin, kendisini çok isteyen Real Madrid ile ilgili net kararını verdiği kaydedildi.
Arjantinli santrforun transfer kararını Galatasaraylı idarecilere ilettiği ifade edildi.
Konuyla ilgili sıcak gelişmeyi ise Brezilya basını duyurdu.
İşte ayrıntılar...
Aspor.com.tr'den Kubilay Açıkgün'ün Portaldatorcida'dan derlediği habere göre Icardi, ocak ayında takımdan ayrılma kararı aldı.
Golcü oyuncunun, İspanyol devinden gelen teklif sonrası Türkiye'den ayrılıp Madrid'e yerleşmek istediğini yönetime söylediği yazıldı.
Bunun yanı sıra Icardi'nin, Real Madrid'in fesih için ödeyeceği bonservisin ardından Galatasaray'dan ayrılacağı aktarıldı.
İspanyol temsilcisinin, Icardi'ye de büyük yatırım yapacağı ve önemli bir ücret ödeyeceği bildirildi.
Öte yandan Mauro Icardi'nin, Galatasaray ile sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.
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