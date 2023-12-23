Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde 8 futbolcu sınırda! Arda Kardeşler...
Son dakika spor haberleri: Trendyol Süper Lig'in 18. haftası Fenerbahçe - Galatasaray derbisine sahne olacak. Ligin ilk yarısını lider tamamlamak isteyen iki ezeli rakip Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. Bu kritlk karşılaşma öncesi tam 8 futbolcu kart sınırında bulunuyor. İşte son detaylar... FB - GS HABERLERİ
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Arda Kardeşler'in düdük çalacağı mücadele 24 Aralık saat 19.00'da başlayacak.
Galatasaray'da bu karşılaşma öncesi 4 isim kart sınırında.
Sarı-kırmızılılarda bu isimler kart görmeleri halinde Konyaspor karşısında cezalı duruma düşecek.
Galatasaray'da sınırda olan isimler Sacha Boey, Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz ve Davinson Sanchez.
Fenerbahçe'de de aynı Galatasaray'da olduğu gibi 4 isim kart sınırında.
Bu isimler İrfan Can Kahveci, Miguel Crespo, Alexander Djiku ve Jayden Oosterwolde ceza sınırında yer alan oyuncular.
Bu futbolcular, derbide sarı kart görmesi halinde İstanbulspor ile oynanacak lig maçında cezalı duruma düşecek.
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