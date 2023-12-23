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Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde 8 futbolcu sınırda! Arda Kardeşler...

Son dakika spor haberleri: Trendyol Süper Lig'in 18. haftası Fenerbahçe - Galatasaray derbisine sahne olacak. Ligin ilk yarısını lider tamamlamak isteyen iki ezeli rakip Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. Bu kritlk karşılaşma öncesi tam 8 futbolcu kart sınırında bulunuyor. İşte son detaylar... FB - GS HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2023 Cumartesi 11:08
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Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde 8 futbolcu sınırda! Arda Kardeşler...

Trendyol Süper Lig'de 18. hafta maçında Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde 8 futbolcu sınırda! Arda Kardeşler...

Zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşmada tam 8 futblolcu kart sınırında bulunuyor.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde 8 futbolcu sınırda! Arda Kardeşler...

Arda Kardeşler'in düdük çalacağı mücadele 24 Aralık saat 19.00'da başlayacak.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde 8 futbolcu sınırda! Arda Kardeşler...

Galatasaray'da bu karşılaşma öncesi 4 isim kart sınırında.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde 8 futbolcu sınırda! Arda Kardeşler...

Sarı-kırmızılılarda bu isimler kart görmeleri halinde Konyaspor karşısında cezalı duruma düşecek.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde 8 futbolcu sınırda! Arda Kardeşler...

Galatasaray'da sınırda olan isimler Sacha Boey, Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz ve Davinson Sanchez.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde 8 futbolcu sınırda! Arda Kardeşler...

Fenerbahçe'de de aynı Galatasaray'da olduğu gibi 4 isim kart sınırında.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde 8 futbolcu sınırda! Arda Kardeşler...

Bu isimler İrfan Can Kahveci, Miguel Crespo, Alexander Djiku ve Jayden Oosterwolde ceza sınırında yer alan oyuncular.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde 8 futbolcu sınırda! Arda Kardeşler...

Bu futbolcular, derbide sarı kart görmesi halinde İstanbulspor ile oynanacak lig maçında cezalı duruma düşecek.

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