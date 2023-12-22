TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan beklenmedik Angelino hamlesi! Leipzig ile görüşmeler başladı
Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesi flaş gelişmeler yaşanıyor. Sezon başında Leipzig'den kiralanan Angelino sarı kırmızılılarda beklentileri karşılaşayamadı. Galatasaraylı kurmaylar derbi öncesi Angelino hamlesi yapmaya hazırlanıyor. Alman kulübüyle görüşmeler başladı. İşte detaylar... | GS SPOR HABERLERİ
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Sarı kırmızılı yönetimden Fenerbahçe maçı öncesi flaş Angelino hamlesi geldi.
Takvim'de yer alan habere göre Galatasaray, satın alma opsiyonuyla Leipzig'den kiraladığı Angelino'nun opsiyonu için Alman kulübünün kapısını çaldı ve İspanyol sol bekin 20 maçlık opsiyonunu 2 maç daha artırmak için teklif yaptı.
Leipzig kabul ederse İspanyol futbolcu Fenerbahçe derbisinde forma giyecek.
Mevcut sözleşmede Angelino'nun 20 maç oynaması durumunda zorunlu satın alma opsiyonu devreye giriyordu.
Angelino şu ana kadar 19 resmi maçta görev yaptı.
Ancak Angelino'nun bonservisini almakta kararsız kalan Sarı-Kırmızılı kurmaylar şimdi Leipzig kulübüne yapılan teklifin cevabını bekliyor.
Alman kulübünden olumsuz cevap gelirse Angelino derbide görev yapmayacak.
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