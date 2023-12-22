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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan beklenmedik Angelino hamlesi! Leipzig ile görüşmeler başladı

Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesi flaş gelişmeler yaşanıyor. Sezon başında Leipzig'den kiralanan Angelino sarı kırmızılılarda beklentileri karşılaşayamadı. Galatasaraylı kurmaylar derbi öncesi Angelino hamlesi yapmaya hazırlanıyor. Alman kulübüyle görüşmeler başladı. İşte detaylar... | GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2023 Cuma 06:50
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan beklenmedik Angelino hamlesi! Leipzig ile görüşmeler başladı

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olacak.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan beklenmedik Angelino hamlesi! Leipzig ile görüşmeler başladı

Cimbom derbi hazırlıklarına ara vermeden başladı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan beklenmedik Angelino hamlesi! Leipzig ile görüşmeler başladı

Okan Buruk yönetiminde çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da derbi öncesi sol bek endişesi devam ediyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan beklenmedik Angelino hamlesi! Leipzig ile görüşmeler başladı

Sarı kırmızılı yönetimden Fenerbahçe maçı öncesi flaş Angelino hamlesi geldi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan beklenmedik Angelino hamlesi! Leipzig ile görüşmeler başladı

Takvim'de yer alan habere göre Galatasaray, satın alma opsiyonuyla Leipzig'den kiraladığı Angelino'nun opsiyonu için Alman kulübünün kapısını çaldı ve İspanyol sol bekin 20 maçlık opsiyonunu 2 maç daha artırmak için teklif yaptı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan beklenmedik Angelino hamlesi! Leipzig ile görüşmeler başladı

Leipzig kabul ederse İspanyol futbolcu Fenerbahçe derbisinde forma giyecek.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan beklenmedik Angelino hamlesi! Leipzig ile görüşmeler başladı

Mevcut sözleşmede Angelino'nun 20 maç oynaması durumunda zorunlu satın alma opsiyonu devreye giriyordu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan beklenmedik Angelino hamlesi! Leipzig ile görüşmeler başladı

Angelino şu ana kadar 19 resmi maçta görev yaptı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan beklenmedik Angelino hamlesi! Leipzig ile görüşmeler başladı

Ancak Angelino'nun bonservisini almakta kararsız kalan Sarı-Kırmızılı kurmaylar şimdi Leipzig kulübüne yapılan teklifin cevabını bekliyor.

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