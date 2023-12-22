Leipzig'den Galatasaray'a flaş Angelino cevabı! Sözleşmesi...
Son dakika spor haberi: Galatasaray'daki performansıyla beklentilerin altında kalan Angelino ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. 6 milyon euro'luk satın alma opsiyonu 1 maç daha oynaması durumunda devreye girecek olan İspanyol sol bek konusunda harekete geçen sarı-kırmıızlılar, Leipzig'e yeni bir teklif yaptı. Alman kulübünden Galatasaray'a flaş bir yanıt geldi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler - Burak Şentürk)
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Sarı-kırmızılı yönetim, bu şartlar altında oyuncunun bonservisini almaya sıcak bakmıyor.
Sözleşmede esneklik yapmayı amaçlayan Galatasaray, Alman kulübü Leipzig ile temasa geçti.
20 maçlık opsiyonu 2 maç daha artırmak isteyen sarı-kırmızılılar, Leipzig'e teklif yaptı.
LEIPZIG MASAYA OTURMAYACAK!
Galatasaray'ın sözleşme görüşmeleri yapma konusunda istekli tavrına rağmen Bundesliga ekibinin buna yanaşmadığı ortaya çıktı.
Leipzig Sportif Direktörü Schröder, Angelino'nun son durumu hakkında açıklamalarda bulundu.
Alman basınından Bild'e konuşan Schröder, "Angelino konusunda tamamen rahatız. Sözleşme sözleşmedir. Galatasaray neyi imzaladığını biliyordu."
"Biz 6 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonunun çekileceğini varsayıyoruz. Söyleyecek başka bir şey yok" ifadelerini kullandı.
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