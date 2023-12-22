Haberler Galatasaray Leipzig'den Galatasaray'a flaş Angelino cevabı! Sözleşmesi...

Leipzig'den Galatasaray'a flaş Angelino cevabı! Sözleşmesi...

Son dakika spor haberi: Galatasaray'daki performansıyla beklentilerin altında kalan Angelino ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. 6 milyon euro'luk satın alma opsiyonu 1 maç daha oynaması durumunda devreye girecek olan İspanyol sol bek konusunda harekete geçen sarı-kırmıızlılar, Leipzig'e yeni bir teklif yaptı. Alman kulübünden Galatasaray'a flaş bir yanıt geldi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler - Burak Şentürk)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2023 Cuma 20:50
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BURAK ŞENTÜRK
Leipzig'den Galatasaray'a flaş Angelino cevabı! Sözleşmesi...

Galatasaray'ın Leipzig'den satın alma opsiyonuyla kiraladığı Angelino beklenen performansı sergileyemedi.

Leipzig'den Galatasaray'a flaş Angelino cevabı! Sözleşmesi...

Büyük umutlarla kadroya katılan 26 yaşındaki oyuncu, forma giydiği 19 maçta 1 gol ve 1 asist kaydetti.

Leipzig'den Galatasaray'a flaş Angelino cevabı! Sözleşmesi...

İspanyol futbolcunun 6 milyon euro'luk opsiyonu 1 maç daha oynaması durumunda devreye girecek.

Leipzig'den Galatasaray'a flaş Angelino cevabı! Sözleşmesi...

Sarı-kırmızılı yönetim, bu şartlar altında oyuncunun bonservisini almaya sıcak bakmıyor.

Leipzig'den Galatasaray'a flaş Angelino cevabı! Sözleşmesi...

Sözleşmede esneklik yapmayı amaçlayan Galatasaray, Alman kulübü Leipzig ile temasa geçti.

Leipzig'den Galatasaray'a flaş Angelino cevabı! Sözleşmesi...

20 maçlık opsiyonu 2 maç daha artırmak isteyen sarı-kırmızılılar, Leipzig'e teklif yaptı.

Leipzig'den Galatasaray'a flaş Angelino cevabı! Sözleşmesi...

LEIPZIG MASAYA OTURMAYACAK!
Galatasaray'ın sözleşme görüşmeleri yapma konusunda istekli tavrına rağmen Bundesliga ekibinin buna yanaşmadığı ortaya çıktı.

Leipzig'den Galatasaray'a flaş Angelino cevabı! Sözleşmesi...

Leipzig Sportif Direktörü Schröder, Angelino'nun son durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

Leipzig'den Galatasaray'a flaş Angelino cevabı! Sözleşmesi...

Alman basınından Bild'e konuşan Schröder, "Angelino konusunda tamamen rahatız. Sözleşme sözleşmedir. Galatasaray neyi imzaladığını biliyordu."

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