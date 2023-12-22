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Galatasaray'dan Okan Buruk'a derbi öncesi jest!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacak. Sarı kırmızılı yönetim derbi öncesi teknik direktör Okan Buruk'a jest yaptı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2023 Cuma 06:50
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Galatasaray'dan Okan Buruk'a derbi öncesi jest!

Galatasaray, geçen sezonun şampiyon hocası Okan Buruk'u sonunda ödüllendirdi. 2022- 23 sezonu başında sarı-kırmızılı takımın başına geçen Buruk, mali şartları konuşmadan 1+1 yıllık sözleşmeye imza atmıştı. Sabah'ta yer alan habere göre, 17 milyon TL kazanan başarılı teknik adamın, şampiyonluk sonrasında opsiyonu kullanılmış ve ücreti sözleşmede yazan rakama göre 20 milyon TL'ye çıkmıştı. Yönetim, 1.5 yıldır Galatasaray'ı zirvede tutan ve bu sezon da Şampiyonlar Ligi bileti aldıran, ardından da bu arenada dev takımlarla yarıştıran Okan Buruk'a beklenen zammı yaptı. Yüzde 50 iyileştirmeyle tecrübeli teknik direktörün garanti parası 30 milyon TL oldu.

SEÇİM NEDENİYLE UZATILMADI

Takım içinde en fazla kazanan yerli oyuncular Kerem Aktürkoğlu (27 milyon TL) ve Kerem Demirbay (1 milyon Euro) dikkate alınarak bu hamle gerçekleşti. Olağanüstü seçimle göreve gelen Dursun Özbek başkanlığındaki yönetimin görev süresi, Mayıs 2024'te sona eriyor. Bu yüzden Okan Buruk'un sözleşme süresinde herhangi bir değişikliğe gidilmedi.

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